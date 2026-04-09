이돈승 완주군수 예비후보, 읍·면 맞춤형 공약 제시…균형발전 전략 구체화

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13개 읍·면 특화사업 발굴 통한 지역성장 기반 강화

생활·관광·복지 아우른 주민 체감형 공약 추진 강조

[완주=뉴스피] 고종승 기자 = 이돈승 완주군수 예비후보가 9일 지역별 특성을 반영한 맞춤형 공약을 통해 균형발전 청사진을 제시했다.

이 예비후보는 완주군 산업·인구 구조 변화에 대응하기 위한 13개 읍·면별 발전 전략의 필요성을 강조하며, 주민 소득 증대와 고른 지역 발전을 핵심 목표로 내세웠다.

이돈승 완주군수 예비후보[사진=이돈승 캠프]2026.04.09 gojongwin@newspim.com

주요 공약을 보면 삼례읍에는 공공목욕탕 신설과 환경기초시설 보상 강화, 호남고속도로 삼례IC 진출입로 확장이 포함됐다.

봉동읍은 주차타워와 애견공원 조성, 권역별 노인복지회관 신축, 옛 완주경찰서 부지의 청소년 체육시설 활용 방안이 제시됐다.

용진읍은 용봉초 이전과 주거단지 조성, 119안전센터 신설, 도시재생사업 추진 등을 통해 행정 중심지 기능 강화를 추진한다.

이서면은 미래전략본부 개편, 공공기관 추가 이전 유치, 혁신도시 주차시설 확충 등이 포함됐으며, 삼봉신도시는 중학교 신설과 복지시설 확충 등 정주 여건 개선에 초점을 맞췄다.

상관·소양·구이면은 환경 대응과 생활 인프라 확충, 관광자원 연계를 중심으로 한 사업이 담겼다. 특히 구이면은 구이저수지와 모악산을 연계한 관광 콘텐츠 개발이 제시됐다.

고산면은 면장 공모제와 주민 청원제 도입 등 자치 모델 구축과 함께 도시가스 공급, 터미널 개선 등을 추진한다.

비봉·화산·운주면은 환경 문제 해결과 교통·관광 인프라 확충에 방점을 찍었고, 동상·경천면은 저수지 관광자원화와 기반시설 정비 계획이 포함됐다.

이 예비후보는 "공약은 주민 의견을 토대로 마련됐다"며 추가 제안 수렴을 통해 정책을 보완해 나가겠다고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com