서울시교육청, '국민안전의 날' 맞아 안전문화 확산 활동 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 9일 16일 국민안전의 날 맞아 안전문화 활동을 추진했다.
- 13일부터 17일 안전문화 주간 운영하며 추모 방송과 세월호 기억식을 실시한다.
- 재난 연수·체험 프로그램·안전점검 등으로 위기대응 역량을 강화한다.
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세월호 참사 12주기 맞아 추모 방송·기억식 참석 등 안전의식 제고 주력
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 오는 16일 '국민안전의 날'을 맞아 교육공동체의 안전의식 제고와 위기대응 역량 강화를 위한 다양한 안전문화 확산 활동을 추진한다고 9일 밝혔다.
'국민안전의 날'은 세월호 참사를 계기로 제정된 국가기념일로 올해로 12주년을 맞는다. 교육청은 오는 13일부터 17일까지를 '안전문화 확산 주간'으로 운영하며 16일에는 각급 학교에서 안전사고 희생자 추모 방송을 실시한다. 세월호 참사 12주기 기억식에도 참석해 희생자를 추모할 예정이다.
이번 주간 동안 교육청은 ▲재난안전 업무담당자 역량강화 연수 ▲청 직원 대상 재난안전 체험 프로그램(완강기·심폐소생술) ▲'체험으로 배우는 어린이 안전 한마당' ▲기숙사 학교 화재대피 훈련 등 다양한 실천 중심의 프로그램을 운영해 교육공동체의 위기대응 역량을 높인다는 계획이다.
또한 ▲고등학교 내 교련 잔존 위험교구 정리 ▲어린이 통학버스 안전점검 ▲산업안전보건 점검 및 집중 컨설팅을 실시해 학교 현장의 안전 취약요인을 사전에 해소할 방침이다.
특히 이번 재난안전 체험 프로그램은 용산 신청사 이전을 계기로 추진된다. 교육청 직원들이 직접 완강기 위치를 숙지하고 사용법을 체험·훈련함으로써 실제 재난 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 역량을 강화하는 것이 목표다.
서울시교육청 관계자는 "체험과 훈련을 통해 익힌 안전수칙을 일상에서 실천하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "위험요인을 미리 점검하는 작은 실천이 모여 안전한 서울교육을 만드는 밑거름이 된다"라고 말했다.
이어 "앞으로도 교육공동체 모두가 책임 있는 참여를 통해 청렴한 실천을 바탕으로 한 안전문화가 학교 현장에 정착될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"라고 덧붙였다.
hyeng0@newspim.com