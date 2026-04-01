서울시교육청, VR·AR 접목한 '서울교육기록원' 설립… 2033년 개원 목표

폐교 기록·행정박물까지 통합 보존

학생·시민 체험형 아키비움 조성

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 서울교육의 역사를 체계적으로 보존하고 학생·시민이 교육의 가치를 직접 체험할 수 있는 영구기록물관리기관 '(가칭)서울교육기록원' 설립을 추진한다고 1일 밝혔다.

매년 늘어나는 중요 기록물로 인한 보관 공간 부족과 기관·학교별 분산 관리로 인한 훼손 위험, 비효율 문제를 해소하고 폐교에서 발생하는 행정 박물·기록물의 전문 보존·복원까지 전담하는 통합 거점 기록시설을 구축하겠다는 계획이다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

서울교육기록원은 VR·AR 등 디지털 기술을 접목한 전시·체험 프로그램을 운영하는 '아키비움(Archivum)' 형태로 조성된다.

기록관(Archive)과 박물관(Museum)을 결합해 서울교육 주요 정책과 학교 현장의 기록을 한데 모으고 시민이 과거와 현재의 교육 현장을 몰입형 콘텐츠로 체험할 수 있는 교육·문화 공간으로 설계한다는 구상이다.

서울시교육청은 안정적인 전문 인력·예산·인프라 확보를 위해 독립된 직속기관 형태로 기록원을 설치할 방침이다.

이를 위해 올해 1월 8일 '서울시교육청 기록물 관리에 관한 조례'를 제정해 기록관리 체계의 법적 기반을 마련했으며 2027년 타당성 조사와 부지·공간 확보를 거쳐 2033년 개원을 목표로 사업을 추진한다.

정근식 교육감은 "서울교육기록원 설립은 서고에 잠들어 있던 서울교육의 소중한 발자취를 체계적으로 보존하는 동시에 학생·시민 누구나 과거와 현재의 교육 현장을 생생하게 마주할 수 있게 된다는 점에서 의미가 깊다"며 "투명한 기록 관리를 바탕으로 시민과 함께 호흡하는 열린 행정을 구현해 교육공동체의 신뢰와 만족도를 높이겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com