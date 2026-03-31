서울시교육청, 용산 신청사 개청식…'서울교육 100년' 선포

열린 교육공간 '서울교육마루' 공식 출범

친환경·개방형 청사로 혁신 거점 본격 가동

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 오는 4월 1일 오후 용산구 신청사 대강당에서 서울시교육청 신청사 개청식을 개최한다고 31일 밝혔다.

이번 개청식은 '닫힌 공간에서 열린 미래로–용산의 변화와 서울교육의 변화가 만나는 날'을 주제로 서울교육 70년의 역사를 바탕으로 학생·시민과 함께하는, 새로운 서울교육의 100년을 시작하는 상징적 자리로 마련된다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

이날 교육부 장관, 국가교육위원장, 서울특별시의회 의장 등 주요 인사와 교육계·지역사회 대표, 학생·학부모 등 1000여 명이 참석할 예정이다.

개청식은 신창중학교 난타반 '모도리s'의 식전 공연을 시작으로 ▲개식선언 ▲국민의례 ▲신청사 조성 경과보고 및 동영상 시청 ▲축사 ▲교육감 기념사 ▲서울잠일초등학교 '달콤소리 중창단' 축하공연 순으로 진행된다.

행사 말미에는 '서울교육마루 개청 선언 디지털 세리머니'가 진행되며 서울교육의 새로운 시대 개막을 상징적으로 선포할 예정이다.

서울시교육청 신청사는 기존 관공서 중심의 폐쇄적 공간에서 벗어나 학생·시민 친화형 열린 공공청사로 조성됐다.

건물 저층부에는 개방형 라운지, 커뮤니티 계단, 북카페, 전시 공간 등이 마련되어 시민 누구나 이용할 수 있는 교육·문화 복합공간이자 소통 플랫폼으로 기능하게 된다.

또 신청사는 친환경 설계와 개방형 구조를 적용해 공공건축의 새로운 모델을 제시했으며 향후 서울교육의 미래교육 정책과 교육혁신을 이끄는 핵심 거점으로 활용될 예정이다.

서울시교육청은 1956년 출범 이후 70년 동안 대한민국 교육 발전을 이끌어 온 교육행정의 중심 기관으로 이번 신청사 개청은 단순한 청사 이전을 넘어 서울교육의 새로운 시대를 여는 역사적 전환점으로 평가된다.

서울시교육청은 신청사를 기반으로 ▲미래교육 정책 추진 ▲학생 중심 교육혁신 ▲시민과 함께하는 교육행정 등을 확대하며 '다음 백년을 위한 서울교육의 비전'을 본격적으로 실현해 나갈 계획이다.

정근식 교육감은 "서울교육마루는 단순한 행정청사를 넘어 학생과 시민이 함께 배우고 소통하는 교육의 광장이 될 것"이라며 "서울교육 70년의 경험을 바탕으로 다음 100년의 미래교육을 이곳에서 시작하겠다"고 전했다.

hyeng0@newspim.com