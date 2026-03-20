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"나의 직장, 나의 젊음"...서울시교육청 종로 떠나 새 청사에서 새로운 100년으로

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'안녕, 종로청사 45년' 이달 9~20일 사진전 마무리
스마트오피스·VDI 도입해 협업형 업무공간으로 전환
4월 1일 개청식·축하 행사…학생·시민·교직원에 첫선
종로청사 AI교육센터 등 '성장지원 플랫폼'으로 재편

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = "굿바이 힐(언덕), 헬로우 평지" "떠나는 게 아쉽네요" "굿바이 종로. 45년의 종로가 있었기에 앞으로의 용산이 있습니다"

종로청사 11층 복도에 열린 '안녕, 종로청사 45년' 사진전 방명록에는 오랜 시간 함께한 종로 청사를 떠나야 하는 아쉬움과 용산 신청사에 대한 기대가 빼곡히 쌓였다.

지난 9일부터 20일까지 열린 전시는 1981년 입주 장면, 주요 교육정책 발표와 현안 대응, 한마음 체육대회 등 직원들의 일상과 청사 공간 변화, 시대별 전경까지 시대순·주제별로 구성해 서울교육의 흐름을 한눈에 조망할 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 지난 9일부터 20일까지 사진전 '안녕, 종로청사 45년'을 열었다. 2026.03.20 hyeng0@newspim.com

사진전 한편에는 "내가 기억하는 서울교육청은"이라는 질문에 "나의 직장 그리고 나의 젊음"이라고 적힌 문장과 "종로 45년을 기억하며 새로운 100년을 열어갑니다!" 등 종로 청사에 대한 애틋함과 동시에 용산으로의 이사를 응원하는 직원들의 메시지가 이어졌다.

2001년 한마음 체육대회 장면 옆에는 "앗! 이분은 권** 사무관?"이라며 선배들의 젊은 시절을 찾아내거나 회의 중인 사진에 "이 책상 아직도 사용 중! eco-friendly"라고 적어 청사와 함께 한 조직의 시간을 유쾌하게 기록했다.

직원들에게 종로청사는 '나의 직장, 그리고 나의 젊음'으로 기억된다. 2005년 입사해 2008년부터 줄곧 본청에 근무한 이지은 총무과 주무관은 "본청이라는 상징성, 교보·광화문광장, 인왕산과 서촌이 주는 지리적 특권이 있었다"며 "광화문 광장을 지나 출퇴근하고 동료들과 걷기 동호회를 만들어 함께 걸었던 시간이 가장 기억에 남는다"라고 꼽았다.

그는 "점심시간에 인왕산 자락길을 걷거나 서촌 골목까지 나가 동료들과 식사를 하곤 했다"며 "일해왔던 시간 대부분이 종로청사 주변 풍경과 겹쳐 있다"라고 회상했다.

이 주무관은 교육청 주변이 아파트 단지로 개발되기 전 자리 잡고 있던 골목 순댓국집, 동료들과 점심을 먹던 중식당 등 '상전벽해'를 겪은 종로 일대를 떠올리며 "회상해 보니 교육청이 오랜 시간 이곳을 지켰다는 생각이 든다"라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 종로청사 11층 복도에 열린 '안녕, 종로청사 45년' 사진전. "함께해서 좋았습니다. 45년간 서울교육을 품어줘서 고마워요. 수고했어. 잊지 못 할 거야 송월길 48!"라고 적혀있다. 2026.03.20 hyeng0@newspim.com

◇ 용산 신청사 컨셉은 '스마트오피스·열린 공간'

용산 후암동에 들어선 신청사는 '개방과 소통의 광장'을 표방한 복합문화공간으로 저층부에는 민원실·라운지·홍보·전시 공간과 북카페, 서울교육역사공간, 아기쉼터가, 중·상층부에는 스마트오피스 개념의 업무공간이 배치됐다.

좌석과 회의실을 사전 예약해 사용하는 자율좌석제를 도입했고 중앙 서버에 PC 환경을 올리는 클라우드 가상화 PC(VDI) 시스템으로 어느 자리에서나 같은 업무 환경에 접속할 수 있게 됐다.

이미애 대변인실 장학사는 "이사를 하는 동안에도 VDI 덕분에 바로 업무를 볼 수 있었다"며 "접속만 하면 어느 자리에서든 내 책상과 같은 환경이 열린다"라고 말했다.

그는 "수능·인사처럼 팀이 한 공간에 모여 있어야 하는 경우 회의실·집중작업실을 쓰는 방식으로 보완해야 한다"면서도 "일상적인 업무에서는 누구나 쉽게 만나 얘기 나눌 수 있는 구조라 협업에는 훨씬 유리하다"라고 했다.

개인 고정좌석이 사라진 스마트오피스 방식은 아직까지 적응이 필요한 변화다. 이 주무관은 "어제는 다이어리를 잃어버려서 순간 내 자리가 없다는 게 낯설게 느껴지기도 했다"면서도 "짐을 줄일 수 있는 것, 여기저기 옮겨 다니며 일할 수 있다는 게 좋다"라고 말했다.

신청사 곳곳에 마련된 라운지·소규모 회의실·테라스·옥상 공간은 공간을 찾아 돌아다녀야 했던 종로청사와 달리 부서·직급을 가로지르는 면대면 협업과 비공식 미팅을 일상화할 수 있게 됐다.

이 주무관은 "눈치 보지 않고 삼삼오오 모여 얘기할 수 있는 공간이 곳곳에 생겼다"며 "공간이 바뀌니 협업 방식도 자연스럽게 달라질 것 같다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청 용산 신청사 모습. 2026.03.20 hyeng0@newspim.com

◇ '성장지원 플랫폼' 종로청사 발판 삼아 '서울교육 공동체 마루' 도약

서울시교육청은 신청사를 '서울교육 공동체의 마루'로 정의하며 시민 개방과 부서 간 협업을 동시에 실험하는 플랫폼으로 키운다는 구상이다.

이전 절차 역시 20일 총무과 이전을 끝으로 종로에서 용산 신청사로의 물리적 이사가 모두 마무리됐다. 나머지 내부 정리 작업은 21일까지 진행한다.

다음 달 1일에는 신청사 개청식을 열고 공식적인 '용산 청사'의 문을 연다. 개청 당일인 4월 1일 오전부터 2일 오후까지는 학생·시민·교직원을 위한 개청 축하 행사도 마련해 신청사를 '서울교육마루'라는 이름에 걸맞은 열린 공간으로 처음 선보일 계획이다.

기존 종로청사는 학생·교직원·시민이 함께 쓰는 개방형 복합 교육공간, '서울교육 성장지원 플랫폼'으로 재편된다.

본관 1~2층에 AI교육센터, 보건안전진흥원 1층에 학생건강증진센터를 두고 중부교육지원청·보건안전진흥원·스마트워크센터를 단계적으로 배치해 교육·행정 기능을 결합한 거점으로 만든다는 구상이다.

서버실 확충과 정보화 조직 통합을 통해 클라우드 기반 행정·온라인 학습 지원 인프라도 강화하며 2028년 상반기 개관을 목표로 추진한다.

hyeng0@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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