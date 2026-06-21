쿠팡이츠서비스, 폭염 대응 강화…배달파트너 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠서비스가 21일 폭염 대비 배달파트너 지원을 확대했다.
- CES는 수분·휴식 지원과 안전 운행 안내를 강화했다.
- 전국 쉼터·정비센터에 냉방·폭염 용품을 비치했다.
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전국 50여개 이동노동자 쉼터에 생수·냉방용품 비치
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡이츠서비스(CES)가 여름철 폭염에 대비해 배달파트너 지원을 확대한다.
21일 CES는 고용노동부, 지자체 등과 협력해 배달파트너의 온열질환 예방과 안전 운행을 위한 지원책을 강화한다고 밝혔다. 고용노동부의 '폭염안전 5대 기본수칙'을 바탕으로 수분 보충, 냉방, 휴식 지원 등에 초점을 맞췄다.
CES는 고용노동부, 한국노동공제회, 지자체 등과 함께 폭염 대비 나눔 캠페인을 진행 중이다. 지난 17일 부천을 시작으로 8월까지 전국 10개 지역에서 이어지며, 현장 배달파트너에게 텀블러와 생수, 이온음료, 여름용품 등을 제공한다. 다음 달에는 아이스커피 교환권도 지급할 예정이다.
전국 50여개 지자체 이동노동자 쉼터에는 생수와 이온음료, 폭염 대비 용품을 비치해 배달파트너들이 이용할 수 있도록 했다. 또 한국오토바이정비협회와 협력해 전국 140여개 정비센터를 냉방 쉼터로 운영하며 휴식 공간을 제공하고 있다.
기상 상황에 따른 안전 안내도 강화했다. CES는 폭염과 집중호우, 태풍 등 기상 정보를 수시로 확인해 배달파트너 앱을 통해 대응 요령을 안내하고 있다. 온열질환 증상이 의심되거나 배달 수행이 어려운 경우에는 즉시 배달을 중단하고 안전한 장소로 이동하도록 안내하고 있다.
mkyo@newspim.com