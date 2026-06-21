[프로필] 청와대 국가안보실 1차장에 예비역 육군 중장 강건작 미래국방전략위원

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 21일 강건작을 NSC 사무처장 겸 안보실 1차장에 임명했다
- 강건작은 육사 45기 출신 육군 장성으로 자주국방과 군 구조 개혁에 일관된 소신을 보여온 안보 전문가다
- 문재인 정부 안보실 요직을 거친 강건작은 이재명 정부 미래국방전략위원을 맡아온 군 출신 인사다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 21일 청와대 새 국가안보실 1차장 겸 국가안전보장회의(NSC) 사무처장에 강건작(59·부산) 대통령 직속 미래국방전략위원을 임명했다.
강훈식 대통령 비서실장은 이날 오전 청와대 춘추관에서 청와대 일부 참모진 개편 인사를 발표했다.
강 실장은 "강 차장은 육군 장성 출신이며 군의 정치적 중립과 자주국방 역량, 군 구조 개혁에 대해 일관된 문제식과 현실적 대안을 꾸준히 제시해 온 안보 전문가"라며 "국가 안보 역량을 한층 더 강화해 나갈 적임자"라고 인사 이유를 설명했다.
1966년생인 강 차장은 부산 출생으로 안양 신성고를 나왔다. 육군사관학교를 45기로 대전대에서 군사학 석사를 받았다.
육군 28보병사단장과 6군단장을 역임했다. 문재인 정부의 청와대 국가안보실에서 국가위기관리센터장과 국방개혁비서관을 거쳐 이재명 정부 대통령 직속 미래국방전략위원회 위원직을 맡았다.
◆ 프로필
- 1966년생
- 부산
- 안양 신성고
- 육군사관학교 45기
- 대전대 군사학 석사
- 육군 28보병사단장
- 국가안보실 국가위기관리센터장
- 국가안보실 국방개혁비서관
- 육군 6군단장
- 대통령 직속 미래국방전략위원
pcjay@newspim.com