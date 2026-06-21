러닝 생태계 넓히는 CU…기능성 아이스크림 출시

AI 핵심 요약beta
- CU가 21일 러닝족 겨냥 기능성 아이스크림 런앤쿨을 출시했다
- 런앤쿨은 BCAA와 타우린을 담은 튜브형 아이스크림으로 30일까지 2+1 행사한다
- CU는 러닝 스테이션·러닝멤버스 성과에 힘입어 러닝 특화 상품·협업을 확대한다
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러닝 스테이션·러닝멤버스 연계 상품 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CU가 러닝족을 겨냥한 기능성 아이스크림을 출시하며 러닝 관련 상품 확대에 나섰다.
21일 CU는 러닝 후 시원하게 즐길 수 있도록 기획한 기능성 아이스크림 '런앤쿨'을 선보였다고 밝혔다. 신제품은 필수아미노산(BCAA) 1100mg과 타우린 850mg을 함유한 것이 특징이다.
상품은 휴대와 취식이 편리한 튜브 형태로 제작됐으며 라임맛과 자몽맛 2종으로 출시된다. CU는 출시를 기념해 오는 30일까지 2+1 행사를 진행한다.
이번 상품은 러닝을 즐기는 소비자가 늘어나는 트렌드에 맞춰 기획됐다. CU는 올해 서울 여의도 한강공원 인근에 업계 최초로 러닝 특화 편의점 '러닝 스테이션'을 선보인 데 이어 최근 제주까지 확대하며 관련 인프라를 구축하고 있다.
실제로 러닝 스테이션 점포의 올해 4~5월 매출을 분석한 결과 전년 동기 대비 생수 매출은 211.9%, 스포츠·이온음료는 195.0%, 에너지바는 188.1%, 단백질 음료는 179.8% 증가했다.
CU는 러닝 커뮤니티 프로그램인 'CU 러닝멤버스'도 운영하고 있다. 해당 프로그램은 론칭 두 달 만에 가입자 2만명을 돌파했다.
CU는 러닝 스테이션과 러닝멤버스를 통해 구축한 러닝 생태계를 상품 영역으로 확대하기 위해 이번 신제품을 기획했으며, 앞으로도 러닝 관련 협업과 전용 상품을 지속적으로 선보일 계획이다.
mkyo@newspim.com