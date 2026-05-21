산에 버린 라면 국물 막는다...CU, 등산객 대상 '매직밤' 무료 배포

AI 핵심 요약beta
- CU가 22일 산림청과 라면 국물 제로 캠페인을 시작했다.
- 전국 산림 인근 10곳 점포서 매직밤 4000여 개를 무료 배포했다.
- BAC와 협업해 산행 인증 이벤트로 환경 보호 참여를 유도했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CU가 산림청과 손잡고 등산객들의 무분별한 음식물 투기로 인한 환경 오염 줄이기에 나선다.
최근 산 정상 인근에 버려진 라면 국물과 쓰레기 사진이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되며 올바른 산행 문화에 대한 관심이 커지자 생활 밀착형 친환경 캠페인을 추진하는 것이다.
BGF리테일은 국제 생물다양성의 날인 오는 22일부터 산림청과 함께 '라면 국물 제로 캠페인'을 진행한다고 21일 밝혔다. 이번 캠페인은 산행 중 발생하는 액체성 음식물 쓰레기를 보다 간편하게 처리할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.
CU는 액체 흡수제 '매직밤(Magic Bomb)' 4000여 개를 전국 주요 산림 인근 점포에서 무료 배포한다. 매직밤은 남은 국물이나 음료를 젤 형태로 굳혀 일반 쓰레기로 버릴 수 있도록 만든 휴대용 응고제다. 관악산·북한산·설악산·내장산 등 전국 10개 유명 산림 등산로 인근 CU 점포 10곳에서 받을 수 있다.
CU는 국내 아웃도어 플랫폼인 블랙야크 알파인 클럽(BAC)과도 협업한다. BAC 앱 이벤트 참여 회원에게 매직밤을 제공하고, 산행 중 사용 인증 사진을 SNS에 올리면 추첨을 통해 등산 배낭과 CU 모바일상품권 등을 증정한다.
BGF리테일 관계자는 "등산객들이 자연스럽게 환경 보호 활동에 참여할 수 있도록 기획한 캠페인"이라며 "앞으로도 공공기관과 연계한 ESG 활동을 확대할 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com