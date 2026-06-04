"우유를 라면에 통째로"…CU, 국내 첫 '크림 불닭' 승부수

차별화 라면 브랜드 '치트키' 론칭…멸균우유 한 팩 넣은 불닭맛 출시

컵라면 매출 26% 급증…편의점 라면 고급화 경쟁 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CU가 차별화 라면 브랜드 '치트키(Cheat Key)'를 선보이며 국내 최초로 우유를 넣어 조리하는 컵라면을 출시했다. 편의점 라면 시장이 성장세를 이어가는 가운데 기존 제품과 차별화된 맛과 경험을 앞세워 소비자 공략에 나선 것이다.

4일 CU에 따르면 이번에 출시한 '치트키 리얼 크림 불닭맛'은 진짜 멸균우유 한 팩을 통째로 담은 볶음면이다. 매콤한 불닭맛에 우유의 고소함을 더해 꾸덕하고 진한 풍미를 구현한 것이 특징이다. 특히 기존 컵라면처럼 뜨거운 물만 붓는 방식이 아니라 동봉된 우유를 모두 넣고 물을 추가한 뒤 전자레인지로 조리하는 이색 방식을 적용했다.

CU 치트키 리얼 크림 불닭맛 선봬. [사진=BGF리테일 제공]

치트키는 기존 라면보다 한 단계 깊고 풍부한 맛을 지향하는 CU의 신규 차별화 라면 브랜드다. SNS에서 '결정적인 비결'을 뜻하는 표현에서 착안했으며, 앞으로 기존에 없던 콘셉트의 제품을 지속 선보여 편의점 라면의 품질을 끌어올린다는 계획이다.

최근 확산하고 있는 모디슈머 트렌드도 적극 반영했다. 컵떡볶이, 만두, 치즈, 삼각김밥, 핫바 등 편의점 상품과 함께 즐길 수 있도록 다양한 조합을 고려해 개발했으며, CU는 내달 후속 제품을 출시하는 등 하반기에도 치트키 시리즈 라인업을 확대할 예정이다.

mkyo@newspim.com