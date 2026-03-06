서울시교육청, 45년 만에 종로 떠나 용산 신청사로 이전

미래형 교육행정 플랫폼 구축…정책·지원·소통 강화

3월 13일부터 순차 이전, 민원실 주말 중 이전 예정

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 45년간 사용해온 종로구 현청사를 떠나 용산구에 새 둥지를 튼다.

서울시교육청은 2017년 청사 이전 종합계획을 수립한 이후 2022년 1월 착공해 2025년 12월 완공한 용산구 소재 신청사로 3월 중순 이전한다고 6일 밝혔다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

이번 이전은 1981년 입주 이후 노후화와 공간 협소 문제를 겪어온 종로구 현청사를 대체하기 위한 것이다.

신청사는 단순한 행정업무 공간을 넘어 ▲교육정책 기획·조정 기능 강화 ▲학교 현장 지원체계 고도화 ▲학생·학부모·시민 소통 확대 ▲미래교육 기반 조성 등 서울교육청의 행정·정책 기능을 통합한 '종합 교육행정 플랫폼'으로 조성됐다.

저층부에는 민원실과 라운지, 교육정책 홍보·전시 공간 등이 마련돼 방문 시민이 서울교육 정책 방향과 운영 철학을 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다.

중·상층부에는 본청 실국별 사무공간과 회의·협업 공간이 집적돼 있어 교육정책 현안에 신속히 대응하도록 정책 컨트롤타워 기능을 강화했다.

현재 서울시교육청은 스마트오피스 조성과 청소 등 입주 전 마무리 정비를 진행 중이다. 이달 첫 주에는 서울시의회와 인근 학교 학생, 시민참여단, 출입기자단을 대상으로 신청사를 사전공개(오픈하우스)하고 있다.

본격적인 이전은 3월 13일부터 약 일주일간 진행된다. 서울시교육청은 신학기 학교 지원에 차질이 없도록 실국별 순차 이전 방식을 택하고 구체적인 일정은 홈페이지와 SNS를 통해 안내한다.

민원실은 주말 중 이전하며 이전 당일에는 서울교육 콜센터(1396)를 통해 각 부서 민원을 응대할 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "이번 신청사 이전은 단순한 공간 이동이 아니라 서울교육 행정 운영체계를 미래형으로 전환하는 출발점"이라며 "70년 역사 서울교육이 신청사 이전을 계기로 정책은 더 빠르게, 지원은 더 촘촘하게, 소통은 더 가까이 이루어질 것"이라고 말했다.

