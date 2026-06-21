[프로필] 청와대 국가안보실 3차장에 송기호 현 경제안보비서관

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 21일 송기호를 국가안보실 3차장에 임명했다
- 송기호는 급변하는 통상환경 속 경제안보 중추 역할을 해왔다
- 전남 고흥 출신 송기호는 서울대 무역학과와 변호사·통상 자문 경력을 지녔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 21일 송기호(63·전남) 현 국가안보실 경제안보비서관을 국가안보실 3차장에 임명했다.
강훈식 대통령 비서실장은 이날 오전 청와대 춘추관에서 청와대 일부 참모진 개편 인사를 발표했다.
강 실장은 "송 차장은 지난 1년간 미국 관세정책 변화와 중동발 공급망 리스크 등 급변하는 통상 환경 속에서 중추적 역할을 수행했다"고 인선 배경을 설명했다.
강 실장은 "앞으로도 경제안보 정책의 연속성과 안정성을 유지하면서 새로운 안보 위협에 능동적이고 기민하게 대응해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.
1963년생인 송 차장은 전남 고흥 출생으로 광주제일고와 서울대 무역학과를 나왔다. 사법연수원을 30기로 수료했으며 산업통상부에서 통상교섭 민간자문위원으로 일했다. 민주사회를위한변호사모임에서 국제통상위원장을 지냈다. 이재명 정부에서 국정상황실장을 맡았다.
◆ 프로필
- 1963년생
- 전남 고흥
- 광주제일고
- 서울대 무역학과
- 사법연수원 30기
- 산업통상부 통상교섭민간자문위원
- 민주사회를위한변호사모임 국제통상위원장
- 대통령 비서실 국정상황실장
- 국가안보실 3차장실 경제안보비서관
pcjay@newspim.com