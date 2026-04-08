국힘 경기도당 공관위, 광역의원 후보 단수 추천자 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 8일 오후 제17차 회의에서 6.3지방선거 광역의원 후보자 단수 추천자 명단을 발표했다.
- 수원·성남·안양·고양 등 경기 전역 60명의 후보자가 종합심사를 거쳐 추천됐다.
- 대폭적인 선거구 조정 예정지역과 추가 검토 필요 지역은 추후 발표 예정이다.
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 8일 오후 제17차 회의결과를 발표했다.
이날 공관위 제17차 회의에서 종합심사 결과 6.3지방선거 광역의원 후보자 단수 추천자 명단을 발표했다.
또 대폭적인 선거구 조정 예정지역 및 기타 추가 검토가 필요한 지역은 추후 발표 예정이다.
명단은 지역구, 성명, 주요경력 순으로 다음과 같다.
▲수원시-3 손민아(92년생) 전 육군 대위(여성, 청년)
▲수원시-5 김재은(85년생) 현 매교역 푸르지오SK뷰 동대표(청년)
▲수원시-6 한원찬(65년생) 현 경기도의회 의원
▲수원시-7 이재선(49년생) 현 수원시의회 의원(여성)
▲수원시-8 이필근(58년생) 전 수원컨벤션센터 이사장
▲수원시-10 이애형(62년생) 현 경기도의회 교육행정위원장(여성)
▲수원시-12 김기정(60년생) 전 수원특례시의장
▲성남시-1 김쌍기(68년생) 현 수정구당원협의회 부위원장
▲성남시-2 박창순(62년생) 전 제 9대, 10대 경기도의원
▲성남시-5 방성환(66년생) 현 경기도의회 농정해양위원장
▲성남시-6 송경택(83년생) 전 서울특별시의회 의원(청년)
▲의정부시-1 김정영(74년생) 현 경기도의회 의원
▲의정부시-2 구구회 (61년생) 전 의정부시의회 3선의원
▲안양시-1 정완기(68년생) 현 제9대 안양시의회 의원
▲안양시-2 정명근(86년생) 현 안양 만안 당협 청년위원장(청년)
▲안양시-3 임철호(67년생) 현 경기도당 국민통합위원회 위원
▲안양시-4 김재훈(69년생) 현 11대 경기도의원
▲안양시-5 유영일(78년생) 현 경기도의원
▲안양시-6 오인용(86년생) 현 안양동안을 당협 부위원장(청년)
▲부천시-5 김부미(85년생) 현 국민의힘 부천병 여성 청년위원장(여성, 청년)
▲광명시-1 백종진(70년생) 현 경기도당 중앙위원연합회 교육분과
▲양주시-2 김한섭(76년생) 전 양주시 당원협의회 사무국장
▲동두천시-1 홍석우(59년생) 전 제9대 경기도의원역임
▲동두천시-2 임상오(59년생) 현 경기도의회 안전행정위원장
▲고양시-1 이다겸(80년생) 현 흥창사 봉안당 대표
▲고양시-2 이인애(87년생) 현 경기도의원(여성, 청년)
▲고양시-3 여지현(85년생) 현 영어학원 원장(여성, 청년)
▲고양시-4 이 준(01년생) 현 고양시(을) 대학생위 지회장(청년)
▲고양시-5 이은직(67년생) 현 중앙위원회 여성분과 수석부위원장(여성)
▲고양시-6 강주내(69년생) 현 경기도당 부위원장(여성)
▲고양시-9 김수환(68년생) 전 고양특례시 시의원
▲고양시-10 조만정(85년생) 현 경기도당 교육정책위원회부위원장(여성, 청년)
▲고양시-11 심홍순(58년생) 현 경기도의회 의원(여성)
▲과천시 김현석(83년생) 현 11대 경기도의원
▲의왕시-1 김영기(62년생) 현 경기도의회 의원
▲구리시-2 이은주(74년생) 현 경기도의회 의원 교육행정위원
▲남양주시-3 김지훈(63년생) 현 9대 남양주시의회 의원
▲남양주시-4 이재형(97년생) 현 루오타 대표이사(청년)
▲남양주시-5 류상근(61년생) 전 경희대 경영대학원 총학생회장
▲오산시-1 박현명(67년생) 현 경기도당 홍보위원회 부위원장
▲오산시-2 남상현(82년생) 현 청년네트워킹위원회 수석부위원장(청년)
▲시흥시-2 장민우(02년생) 현 경기도당 홍보위원회 부위원장(청년)
▲시흥시-4 최성열(59년생) 현 보성산전 대표
▲시흥시-5 송승화(98년생) 현 국민의힘 시흥(을)부위원장(청년)
▲여주시-1 서광범(64년생) 현 경기도의원
▲이천시-1 김일중(88년생) 현 경기도의회 의원(청년)
▲이천시-2 허 원(60년생) 현 경기도의회 건교위 위원장
▲안성시-1 박근배(69년생) 현 안성시의회 비례대표의원
▲김포시-1 홍원길(60년생) 현 경기도의회 의원
▲김포시-2 오세풍(78년생) 현 경기도의원
▲광주시-1 김동균(80년생) 현 (사)한국효도회 광주시지회장
▲광주시-3 오창준(93년생) 현 경기도의회 의원(청년)
▲포천시-1 윤충식(70년생) 현 제11대 경기도의회 의원
▲포천시-2 김성남(59년생) 현 제11대 경기도의회 의원
▲양평군-2 이혜원(74년생) 현 제11대 경기도의회 의원(여성)
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