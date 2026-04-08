"보조금 받으면 내년, 포기하면 올해"…테슬라 모델 Y L, 출고 대기 장기화

전시장 "보조금 적용 시 인도 내년 넘어갈 가능성"

보조금 포기하면 올해 인도 가능…고객 설문 진행

지자체 65% 보조금 소진 전망…정책 변수도 부상

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 테슬라 모델 Y L의 국내 출고 대기 기간이 길어지고 있다. 특히 보조금 적용을 전제로 할 경우 차량 인도 시점이 '내년'으로 넘어갈 수 있다는 현장 안내까지 나오면서 소비자들의 혼선이 커지는 모습이다.

테슬라 모델 Y L. [사진=테슬라 홈페이지]

8일 업계에 따르면 일부 테슬라 전시장에서는 모델 Y L 구매 상담 과정에서 "보조금을 적용받아 차량을 인도받으려면 일정이 내년으로 넘어갈 가능성이 높다"는 설명이 이뤄지고 있는 것으로 확인됐다. 반면 보조금을 적용하지 않을 경우에는 상대적으로 빠른 올해 인도가 가능하다는 안내도 함께 이뤄지고 있다.

실제 현장에서도 이 같은 분위기가 감지된다. 한 전시장 관계자는 "아직 정확한 인도 시점은 정해지지 않았지만 보조금을 적용받으려면 내년으로 넘어갈 가능성이 높다"며 "지자체 보조금 소진 가능성이 높고 주문도 많이 몰리고 있는 상황"이라고 설명했다.

모델 Y L은 테슬라가 지난 3일 국내에 출시한 6인승 모델로, 기존 모델 Y 대비 전장이 약 15cm 늘어나고 2열 독립 시트와 3열 벤치 시트를 적용해 공간 활용성을 높인 것이 특징이다. 상온 기준 복합 553km(도심 568km, 고속도로 535km), 저온 복합 454km의 주행거리를 인증받았으며, 88.2kWh 용량의 배터리가 탑재됐다.

국가 보조금은 210만원으로 책정됐으며, 지자체 보조금을 포함할 경우 약 300만~400만원 수준의 혜택이 예상된다. 특히 보조금 적용 시 실구매 가격이 크게 낮아지는 만큼 소비자 관심이 집중되고 있다.

테슬라 역시 이러한 상황을 반영해 고객 대응에 나선 모습이다. 업계에 따르면 테슬라는 모델 Y L 주문 고객을 대상으로 보조금 없이 차량을 인도받을 의사가 있는지와 보조금 신청 지역 등을 확인하는 설문을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 보조금 수령 여부에 따라 인도 일정이 달라질 수 있는 만큼 사전 수요를 분류하려는 조치로 풀이된다.

이는 보조금 수령을 전제로 할 경우 출고가 지연되는 반면, 보조금을 포기하면 비교적 빠른 인도가 가능하다는 점을 보여주는 대목이다. 온라인 커뮤니티에서도 보조금 적용 여부와 인도 시점을 두고 의견이 엇갈리는 등 소비자 혼선이 이어지고 있는 것으로 나타났다.

이 같은 현상은 전기차 보조금 지급 구조와 공급 일정이 맞물리며 발생한 것으로 풀이된다. 국내 전기차 보조금은 계약 시점이 아니라 차량 출고 및 등록 시점을 기준으로 지급되며, 지자체 보조금은 선착순으로 빠르게 소진되는 구조다. 이에 따라 애매한 시점에 차량을 인도받을 경우 보조금을 받지 못할 가능성도 존재한다.

소비자 입장에서는 보조금을 포기하고 올해 차량을 인도받을지, 내년 보조금을 기다릴지에 대한 선택도 변수로 떠오르고 있다. 다만 내년에는 보조금 규모가 축소될 가능성도 있어 단순히 인도 시점만이 아니라 실제 혜택 수준까지 고려한 판단이 필요하다는 지적이다.

실제로 보조금 재원 부족 문제는 이미 가시화되고 있다. 이날 열린 자동차모빌리티산업발전포럼에서는 "이달 중 전체 160개 지자체 중 105곳(65.6%)에서 전기 승용차 보조금이 소진될 전망"이라는 분석이 제시됐다.

한편 정부가 하반기부터 전기차 보급 사업 수행자 평가를 도입할 예정인 가운데, 일부 수입차 브랜드는 보조금 지급 대상에서 제외될 가능성도 제기되고 있다. 평가 기준이 국내 생산·고용 등 요소를 포함하고 있어 수입차 업체에 불리하게 작용할 수 있다는 분석도 나온다.

chanw@newspim.com