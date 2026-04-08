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전기차 수요 급증에도 보조금 한계…"지자체 역할 시험대"

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AI 핵심 요약

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  • KAIA가 8일 전기차 보급 포럼을 열었다.
  • 전기차 수요 150% 증가했으나 보조금 소진됐다.
  • 지자체 역할 확대와 생산 지원 병행을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제45회 자동차모빌리티산업발전포럼
1분기 판매 150% 급증에도 재원 바닥
KAIA "보급 넘어 생산지원 병행해야"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 전기차 수요가 빠르게 회복되고 있지만 지방자치단체의 보조금 재원은 이를 따라가지 못하고 있다. 보조금 조기 소진이 잇따르면서 전기차 보급 정책이 단순 지원을 넘어 산업 경쟁력과 연계돼야 한다는 지적이 제기됐다.

자동차모빌리티산업연합회(KAIA)는 8일 서울 서초구 자동차회관에서 '전기차 보급목표 달성을 위한 지방자치단체의 역할'을 주제로 제45회 자동차모빌리티산업발전포럼을 개최했다.

정대진 KAIA(자동차모빌리티산업연합회) 회장이 8일 열린 제45회 자동차모빌리티산업발전포럼서 인사말을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

정대진 KAIA 회장은 "전기차 보급 확대 및 국가 목표 달성을 위해서는 지방자치단체의 역할이 그 어느 때보다 중요하다"며 "전기차 수요가 실제 구매로 이어지려면 지자체의 재정적 뒷받침이 필요하다"고 밝혔다.

이어 "전기차 수요 확대가 국내 산업 경쟁력으로 이어지려면 수요 정책과 함께 생산기반 강화 정책이 병행돼야 한다"며 "국내생산촉진세제에 전기차를 포함하는 제도적 지원이 필요하다"고 강조했다.

시장 상황은 빠르게 변하고 있다. 올해 1분기 국내 전기차 판매는 약 8만3000대로 전년 동기 대비 150% 이상 증가했다.

하지만 보조금은 이미 한계에 도달했다. 전기승용차 보조금 접수율은 71.3%, 전기화물차는 85.6%에 달하며 전국 160개 지자체 가운데 승용 45곳, 화물 54곳은 보조금이 이미 소진됐다.

김경유 산업연구원 선임연구원은 지자체 역할 확대 필요성을 강조했다. 그는 "지방자치단체는 내연기관 중심 산업구조를 전기차·자율주행 등 미래차 산업으로 전환하는 핵심 주체"라며 "생산 지원을 넘어 연구개발, 실증, 인프라까지 역할이 확대돼야 한다"고 말했다.

이어 "전기차 보급 확대를 위해서는 충전 인프라 구축과 보조금 지원 등 지역 단위 수요 기반 마련이 중요하다"며 "증가한 수요가 실제 보급으로 이어지도록 추가 재원 확보가 필요하다"고 설명했다.

또 "2030년까지 420만대 보급 목표를 달성하려면 연평균 80만대 이상 판매가 필요하다"며 "이를 위해서는 보조금뿐 아니라 생산설비와 부품 공급망 안정화 정책이 병행돼야 한다"고 강조했다.

허세진 한국생산성본부 선임컨설턴트가 8일 열린 제45회 자동차모빌리티산업발전포럼서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

허세진 한국생산성본부 선임컨설턴트는 보조금이 시장 구조를 좌우하는 변수라고 짚었다. 그는 "지방비 보조금이 높을수록 수입 전기차 비중은 낮아진다"며 "보조금은 단순 재정 수단이 아니라 국산차와 수입차 구성비를 바꾸는 정책 변수"라고 말했다.

이어 "최근 수입 전기차 가격이 국산차와 유사한 수준까지 낮아지고 있다"며 "보조금 정책은 보급 대수뿐 아니라 가격대, 차량 구성, 지역 형평성까지 종합적으로 고려해야 한다"고 강조했다.

또 "보조금 정책은 이제 단순 보급 정책이 아니라 시장 구조를 설계하는 정책으로 봐야 한다"며 "중앙정부는 지방비 설계 가이드라인을 마련하고 지자체도 산업과 공급망까지 고려한 정책 설계가 필요하다"고 덧붙였다.

8일 열린 제45회 자동차모빌리티산업발전포럼서 주요참석자들이 토론을 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

토론에서는 전기차 보급 확대의 현실적 제약과 정책 구조 문제가 동시에 제기됐다.

지자체 관계자는 "지역마다 산업 구조와 인구 특성이 다른 만큼 획일적인 보조금 정책보다 지역 정책과 연계한 설계가 필요하다"며 "청년·출산 정책과 결합한 지원도 가능하다"고 말했다. 이어 "지방비 부담이 빠르게 커지고 있는 만큼 지자체가 자율적으로 재원을 활용할 수 있는 구조가 필요하다"고 덧붙였다.

업계에서는 정책 간 엇박자 문제도 지적됐다. 한 관계자는 "산업부·환경부·지자체 정책이 서로 달라 충전 인프라 기준이 제각각"이라며 "조례와 국가 기준이 맞지 않아 충전기를 다시 설치하는 비효율까지 발생하고 있다"고 말했다.

소비자 관점에서는 보다 근본적인 변화가 언급됐다. 김성태 전기차사용자협회장은 "테슬라가 올해 1분기 2만1000대를 판매한 것은 단순 가격이나 보조금 때문만은 아니다"라며 "충전 편의성과 운영 신뢰성이 소비자 선택을 좌우하고 있다"고 말했다.

이어 "국내 충전 인프라는 세계 최고 수준이지만 관리와 운영 측면에서는 체감 격차가 존재한다"며 "충전기 고장이나 이용 불편이 반복되면 소비자는 결국 신뢰할 수 있는 브랜드를 선택하게 된다"고 지적했다.

또 "전기차는 구매보다 사용 경험이 더 중요한 제품"이라며 "충전이 편리하다는 입소문이 확산되면서 브랜드 선택에 결정적 영향을 미치고 있다"고 강조했다.

임기상 자동차시민연합 대표는 "지자체별 보조금 소진으로 동일 시기 구매자 간 형평성이 훼손돼서는 안 된다"며 "즉각적인 보완 조치가 필요하다"고 말했다.

이어 "보조금 소진으로 구매 기회가 제한되는 상황은 개선돼야 한다"며 "비재정 인센티브 확대와 공공기관의 친환경차 전환도 필요하다"고 덧붙였다.

chanw@newspim.com

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SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
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"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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