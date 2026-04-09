서울시, 중장년 'AI 실전 교육'…재취업 막는 디지털 격차 해소

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9일 중장년 디지털 격차 해소를 위해 생성형 AI 교육을 시작했다.
- 50플러스재단이 4일부터 11월까지 5개 캠퍼스에서 1500명을 대상으로 기초·중급·고급 과정을 진행한다.
- 기업 요구에 맞춘 실습 중심 교육으로 재취업 경쟁력을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 중장년 '디지털 역량 격차' 해소를 위해 생성형 인공지능(AI) 활용 교육을 시작한다고 9일 밝혔다. 서울시50플러스재단은 4일부터 11월까지 서울 5개 권역의 50플러스캠퍼스에서 약 1500명을 대상으로 기초, 중급, 고급 과정으로 나누어 교육을 진행한다.
재단이 지난해 수행한 '중장년 재취업 활성화를 위한 기업요구와 정책지원 전략' 연구에 따르면, 기업은 '디지털 역량, 신기술 적용 능력'을 요구하지만 이를 갖춘 중장년 인력은 부족한 것으로 나타났다. 연구는 이러한 불균형을 해소하기 위해 단계별 교육과정이 필요하다고 제시했다.
재단은 시민의 인생 후반 50년을 돕기 위해 설립된 서울시 출연기관이다. 서부(은평구), 중부(마포구), 남부(구로구), 북부(도봉구), 동부(광진구) 5개 캠퍼스에서 중장년취업사관학교를 운영하며 경력설계, 직업훈련, 취업과 창업을 지원하고 있다.
이번 교육은 이론 중심이 아닌 생성형 AI를 실제 업무와 일상에 적용하는 실습 중심으로 운영된다. 기초, 중급, 고급 3단계로 구성해 AI 활용 경험이 없는 입문자부터 데이터 분석·실무 활용자까지 단계적으로 실전 역량을 강화하도록 했다.
기초 과정은 생성형 AI의 기본 개념과 활용법을 익히는 입문 단계다. 챗지피티(ChatGPT)와 코파일럿(Copilot)을 처음 접하는 중장년이 업무 계획을 세우거나 필요한 정보를 얻는 등의 일상적인 활용 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공한다.
중급 과정은 문서 작성, 자료 정리, 콘텐츠 제작 등 업무에 직접 적용 가능한 실전 단계로, 반복 업무를 줄이고 효율을 높이는 커리큘럼으로 구성됐다.
고급 과정은 데이터 분석과 업무 자동화를 다루는 심화 단계다. 챗지피티와 엑셀을 활용해 데이터를 처리하고 반복 업무를 자동화하며 제안서·기획서를 체계적으로 작성하는 등 전문 직무 수행 능력을 기를 수 있도록 설계됐다.
재단은 서울 5개 캠퍼스에서 동일하게 교육을 운영하며 거주지에 따라 수강할 수 있는 접근성을 높였다. 수업은 주 1회, 4~6주 과정(12~18시간)으로 운영되며, 과정에 참여하기 원하는 이들은 3월, 6월, 9월에 순차적으로 모집한다.
수강 신청은 일자리몽땅에서 가능하며, 서울시에 거주하는 40세 이상 중장년이면 누구나 참여할 수 있다. 교육은 11월까지 연중 운영되며, 자세한 일정과 내용은 누리집에서 확인 가능하다.
강명 서울시50플러스재단 대표이사는 "AI 활용 능력은 이제 모든 직종의 기본 역량이 되고 있다"며 "맞춤형 단계별 교육을 통해 중장년이 AI 시대의 새로운 취업 경쟁력을 갖추도록 지원 하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com