SC제일은행, 고액자산가 대상 문화·자녀 교육 서비스 강화

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[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = SC제일은행이 고액자산가 고객을 대상으로 문화·라이프스타일 서비스를 확대하고 있다. 프라이빗 아트 클래스에 이어 중·고등학생 자녀 대상 글로벌 멘토링 프로그램을 운영하며 자산관리 고객과 차세대 고객 접점을 넓히는 모습이다.

SC제일은행은 지난 18일 서울 강남구 청담동 서울옥션 강남센터에서 자산 10억원 이상을 예치한 프라이빗뱅킹(PB) 고객과 잠재 고객을 초청해 '2026 마스터 클래스: 아트컬렉팅의 시작'을 진행했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.06.24 hkj77@hanmail.net

이번 프로그램은 서울옥션과 협업해 미술 강의와 프라이빗 도슨트 투어를 결합한 방식으로 구성됐다. 메인 세션에서는 서울옥션 대표 경매사가 연사로 나서 최근 미술시장 트렌드와 경매 프로세스, 작품 감상 방법 등을 설명했다. 이어진 도슨트 투어에서는 한국 근현대 미술 거장들의 작품과 세계 현대미술 작가들의 작품을 함께 감상하는 기회가 제공됐다.

SC제일은행은 자녀 세대를 위한 '2026 글로벌 퓨처 리더 프로그램(Global Future Leader Program·GFLP)' 참가자도 모집하고 있다. GFLP는 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 SC제일은행 본점에서 열린다.

이번 프로그램은 'Next Generation'을 주제로 영국 옥스퍼드대와 캠브리지대 재학생들이 멘토로 참여하는 글로벌 멘토링 과정이다. 참여 학생들은 적성에 따라 자연과학·공학 및 의학, 사회과학, 인문학 등 3개 트랙 중 하나를 선택해 커리큘럼을 이수한다.

모집 대상은 SC제일은행 예치 자산 5억원 이상 고객의 중·고등학생 자녀다. 총 40명을 선발하며 신청 접수는 오는 6월 30일까지다. 일부 참가자는 SC제일은행 모바일뱅킹 앱을 통한 추첨으로 선발된다.

자세한 내용은 SC제일은행 모바일뱅킹 앱, 영업점, 프라이빗뱅킹 전용 고객컨택센터를 통해 확인할 수 있다.

김지강 SC제일은행 Affluent사업부문장 부행장은 "SC제일은행의 프라이빗뱅킹 고객만을 위한 차별화된 최고 수준의 라이프스타일 프로그램을 지속적으로 선보이겠다"며 "자녀 세대를 위한 글로벌 멘토링 프로그램인 글로벌 퓨처 리더 프로그램에도 많은 관심을 가져달라"고 말했다.

hkj77@newspim.com