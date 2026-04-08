의왕시 '중장년 행복센터' 교육생 모집…"인생 2막 사회참여 확대"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 8일 중장년 행복센터 교육생을 모집했다.
- 40~64세 대상으로 드론전문가 등 6개 과정 운영한다.
- 11일까지 의왕통합예약시스템에서 신청하며 20일 개강한다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 중장년층의 인생 2막 설계와 사회참여 확대를 지원하기 위해 '2026년 중장년 행복센터' 교육생을 모집한다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 지역별(고천동·청계동·내손동) 평생학습센터에서 진행되는 이번 교육은 기존 '위풍당당 신(新)중년 우리(友里)학교'를 확대·개편한 것으로, 단순 취미·교양 프로그램을 넘어, 중장년층이 변화하는 사회 환경에 능동적으로 대응하고 새로운 진로를 모색할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 운영된다.
교육과정은 ▲드론전문가 ▲시니어모델 ▲실버책놀이지도사 ▲청소년 진로학습전문가 ▲전통놀이지도사(한국/세계) ▲시니어인공지능활용지도사 총 6개로, 관련 자격증 취득과 현장실습 연계를 고려한 실전형 프로그램으로 구성돼 있다.
교육생들은 각 과정의 수강을 통해 급변하는 사회 흐름에 발맞춘 디지털 활용 능력, 대인관계 및 현장 실무 역량, 자기 주도적 경력 설계 능력 등을 키우고, 새로운 분야로의 진입에 필요한 자신감을 갖출 수 있을 것으로 기대된다.
교육생의 모집은 40세부터 64세까지의 중장년층을 대상으로 4월 11일까지 의왕통합예약시스템에서 진행되며, 교육 기간은 4월 20일부터 7월까지(과정별 상이, 주 1~2회 진행) 이다.
이번 '중장년 행복센터'와 관련한 기타 자세한 사항은 의왕시청 평생학습관 홈페이지 공지 사항란에서 확인하거나 평생교육과 평생교육팀(031-345-2565)으로 문의하면 안내받을 수 있다.
김성제 시장은 "퇴직, 전직, 재취업 등으로 인생의 전환기를 맞은 시민들에게 이번 교육이 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "중장년 행복센터가 배움과 도전, 사회참여를 연결하는 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 교육과정 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com