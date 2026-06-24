센서뷰, AI 데이터센터용 AEC 국산화 착수

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과학기술정보통신부·NIPA 지원 과제 협약 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고속 케이블 및 RF 연결 솔루션 전문기업 센서뷰가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026년 지속가능한 데이터센터 산업 발전 지원 사업'의 국산 장비 개발·실증 지원 과제 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 센서뷰는 AI 데이터센터용 AEC(Active Electrical Cable) 국산화 및 실증 사업에 본격 착수한다. 이번 과제를 통해 AI 데이터센터 내 GPU 서버와 고속 네트워크 스위치 간 연결에 사용되는 AEC 제품의 성능 고도화와 실증을 추진한다.

AEC는 AI 학습 및 추론에 활용되는 대규모 GPU 클러스터 환경에서 서버와 스위치를 연결하는 핵심 인터커넥트 솔루션이다. 데이터 전송 속도와 전력 효율, 시스템 안정성 확보에 중요한 역할을 한다.

센서뷰 로고. [사진=센서뷰]

센서뷰는 그동안 축적한 고주파 케이블 설계 기술과 정밀 조립 공정 역량을 바탕으로 고속 데이터 전송 환경에 최적화된 AEC 제품 개발 및 상용화를 추진하고 있다. 이번 과제를 통해 제품 성능 안정화, 신뢰성 검증 및 실증 체계를 확보함으로써 국내 AI 데이터센터 시장 진입을 가속화할 계획이다.

최근 생성형 AI 확산과 AI 서비스 고도화에 따라 국내에서도 대규모 AI 데이터센터 구축이 본격화되고 있다. 정부는 국가 AI 컴퓨팅 인프라 확충을 추진하고 있으며, 대규모 GPU 기반 AI 컴퓨팅 자원 확보를 위한 사업들이 진행 중이다. 이에 따라 서버와 네트워크 장비를 안정적으로 연결하는 고속 인터커넥트 기술의 중요성이 커지고 있으며, 데이터센터 핵심 부품의 국산화와 공급망 안정성 확보가 업계의 주요 과제로 부상했다.

센서뷰 관계자는 "AI 데이터센터의 성능은 GPU나 네트워크 장비뿐 아니라 이를 연결하는 인터커넥트 기술에 의해서도 크게 좌우된다"며 "이번 NIPA 과제를 통해 국산 AEC 기술 경쟁력을 확보하고, 국내 AI 데이터센터 생태계 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 센서뷰는 지난 22일 탑엔지니어링과 AI 데이터센터용 AEC 공급 및 국산화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, AEC 기반 국내 AI 데이터센터 시장으로 사업 확장을 본격화하고 있다.

nylee54@newspim.com