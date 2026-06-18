센서뷰, 미국·동남아 방산기업에 RF부품 공급

전술통신·레이다 시스템에 직접 적용되는 핵심부품 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고주파 RF 솔루션 전문기업 센서뷰가 미국 주요 방산기업과 동남아 국영 방산기업에 RF 핵심부품 공급을 본격화했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 센서뷰는 미국의 항공우주·방산기업에 전술장비용 RF스위치를 공급하기로 했다. 해당 기업은 미군 및 우방국에 전술통신, 전자전, 정보·감시·정찰(ISR) 시스템 등을 공급하는 글로벌 방산기업이다. 동남아 최대 규모의 국영 방산·통신 기업에는 X-band 레이다용 안테나, 필터, 커넥터 등 레이다 핵심 부품을 공급한다.

공급 제품은 모두 고객사의 요구 규격과 운용 환경에 맞춰 개발됐다. 센서뷰는 설계 단계부터 고객사와 협력해 최적화된 솔루션을 제공했으며, 이는 단순 범용 부품 공급을 넘어 고객사의 체계 요구사항에 대응할 수 있는 개발 역량을 입증한 사례다.

센서뷰 로고. [사진=센서뷰]

이번 공급은 해외 방산기업에 대한 단순 부품 수출을 넘어 미국 전술체계 및 해외 레이다 플랫폼에 직접 적용되는 사업이다. 방산 시장은 제품 성능과 신뢰성뿐 아니라 장기적인 공급 안정성이 중요하게 평가되는 산업으로, 한번 공급망에 진입하면 후속 사업으로 이어지는 경우가 많다. 미국 방산기업과 동남아 국영 방산기업을 동시에 고객사로 확보함에 따라 향후 다양한 방산 플랫폼 및 신규 사업으로 협력 범위를 확대할 수 있는 기반을 마련했다.

센서뷰는 최근 AESA 레이다, 유도무기, 전술통신 체계 등에 적용되는 안테나, 커넥터, 필터 등 부품 사업을 확대하고 있다. 국내 방산 사업을 통해 AESA 레이다용 안테나와 특수 복합커넥터, 필터 등을 공급하고 있으며, 최근에는 레이다 체계 관련 사업 참여를 확대하고 있다.

센서뷰 관계자는 "이번 공급은 미국 전술통신 체계와 해외 레이다 플랫폼에 당사 제품이 적용된다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 다양한 부품을 기반으로 글로벌 방산 시장에서 사업 기회를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com