센서뷰, 탑엔지니어링과 AI 데이터센터용 AEC 국산화 추진

AI 핵심 요약beta
- 센서뷰가 22일 탑엔지니어링과 AI 데이터센터용 AEC 국산화 업무협약을 체결했다
- 양사는 3조원 규모 양산 AI 데이터센터에 최적화된 AEC 솔루션을 개발·적용하며 국산 인프라 구축에 협력한다
- 센서뷰는 고주파 전송 기술을 바탕으로 AI 데이터센터 고속 인터커넥트 솔루션 공급과 차세대 전략산업 진출을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고주파 RF 솔루션 전문기업 센서뷰가 탑엔지니어링과 AI 데이터센터용 AEC(Active Electrical Cable) 공급 및 국산화 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 경남 양산에 추진 중인 약 3조원 규모의 AI 데이터센터 구축 사업을 중심으로 협력할 계획이다. AEC는 기존 구리 케이블 대비 신호 품질을 향상시키면서도 광통신 대비 경제성을 확보할 수 있는 차세대 데이터센터 연결 솔루션이다. 센서뷰는 초고주파 RF 설계 기술과 저손실·저중량 케이블 기술을 기반으로 데이터센터용 AEC 솔루션 개발을 추진 중이다.
회사에 따르면 양사는 향후 양산 AI 데이터센터 구축 일정에 맞춰 네트워크 환경에 적합한 AEC 솔루션 적용 가능성을 검토하고, 국산 기술 기반의 데이터센터 인프라 구축을 위해 협력을 확대해 나갈 예정이다.
생성형 AI와 클라우드 서비스 확산으로 AI 데이터센터 구축 수요가 증가하는 가운데, 양산 프로젝트는 국내 AI 인프라 확충을 위한 대형 데이터센터 구축 사업으로 추진되고 있다. 사업 주체인 탑엔지니어링은 양산 지역 내 데이터센터 부지를 확보했으며, 현재 사업 착수를 위한 인허가 절차를 진행 중이다.
센서뷰 관계자는 "AI 데이터센터는 국가 AI 경쟁력의 핵심 인프라로 부상하고 있으며, 데이터센터 내 인터커넥트 기술의 중요성도 빠르게 높아지고 있다"며 "이번 협력을 통해 국산 기술 기반의 데이터센터용 고속 인터커넥트 솔루션 공급을 추진하고, AI 데이터센터 시장 진출의 기반을 마련할 계획"이라고 말했다.
한편 센서뷰는 방산·반도체·통신 분야에서 축적한 고주파 전송 기술을 바탕으로 AI 데이터센터, 양자컴퓨팅 등 차세대 국가 전략산업 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com