중장년층 맞춤형 경제교육 '서울 리테크' 추진…180개 강좌 개설

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온라인 강좌 비중 40%로 확대

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 '2026년 서울 리(Re)테크'를 본격 추진한다. 서울 리(Re)테크는 40세 이상 서울 시민을 대상으로 맞춤형 경제교육과 재무 상담을 무료로 제공하는 사업이다.

8일 시에 따르면 올해 경제교육 강좌는 전년(142개) 대비 27% 늘어난 총 180개(경제특강 80개·정규과정 40개·기관 연계 60개)가 편성됐다. 온라인 강좌 비중도 전년 27%에서 올해는 40%로 확대해 접근성을 높였으며, 교육과 상담 모든 과정은 무료로 진행된다.

이번 경제교육은 경제 연구소, 자산운용사, 세무법인 등 실무 경력이 검증된 전문 강사진을 구성해 진행한다. 2026년 경제 전망·최신 세법 개정안 등 시민 관심이 높은 분야를 이슈 중심 경제특강 '리테크 포커스'와 단계별 정규과정 '리테크 클래스'로 나눠 담아낼 계획이다.

2026 서울 리테크 [포스터=서울시]

'리테크 포커스'는 중장년층의 관심이 높은 경제이슈를 5대 핵심테마로 구성해 80개 강좌를 운영한다. ▲고물가·고금리 시대 자산방어 전략 ▲시장변화에 따른 실물자산 재편 ▲은퇴 후 안정적 현금흐름 설계 ▲스마트 세무·합리적 자산승계 ▲디지털자산 관리·금융 사고예방 등을 통해 급변하는 경제 환경에 대처할 수 있는 재무 문해력을 기른다.

'리테크 클래스'는 입문·중급·심화·특화 4단계로 구성해 학습자 수준에 맞는 단계별 교육을 제공한다. 단순 지식 전달을 넘어 실제 자산관리 역량 강화에 초점을 맞췄다.

시는 자치구 평생학습관·중소기업중앙회 등과 기관 연계를 강화해 소상공인·직장인·고령층 등 이용자 특성에 맞는 과정을 편성하고, 바쁜 직장인 등 학습자의 생활패턴을 고려해 온라인(ZOOM) 강좌 비중도 대폭 확대했다.

경제교육과 함께 전문 재무상담사와의 1:1 맞춤형 재무상담도 운영한다. 상담사는 CFP(국제재무설계사) 또는 AFPK(재무설계사) 자격 보유자로, 재무 상담 경력 3년 이상의 전문가 12명을 신규 선발해 운영한다.

올해는 새로 도입하는 '온라인 경제진단 도구'를 활용해 개인별 역량을 진단해 볼 수 있도록 제공하고 있으며, 진단 결과에 따른 개인의 수준에 맞는 교육과정을 안내받을 수 있다. 교육 전후 경제이해력 조사도 실시해 학습 효과를 측정할 계획이다.

현재 서울시민대학 4개 캠퍼스(중부권·동남권·모두의학교·다시가는)와 온라인에서 진행되는 21개 4월 강좌 참여자를 모집하고 있다. 참여자는 평생학습포털 내 서울시민대학에서 매월 수시 모집하며, 자세한 문의는 서울시민대학 중부권 캠퍼스로 하면 된다.

정진우 평생교육국장은 "대내외 경제불확실성이 한층 높아진 지금, 중장년의 '불안'을 '준비'로 바꿀 수 있도록 현장 중심의 교육과 상담을 마련했다"며 "리테크 경제교육이 서울시민 스스로 자산을 점검하고 노후를 설계하는 데 든든한 밑거름이 되길 기대한다"고 전했다.

kh99@newspim.com