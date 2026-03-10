예술로 마음 잇는다...서울시교육청, '정서기반 예술교육' 본격 운영

공감·협력·디지털 예술 역량 함께 키운다
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 학생의 감정 표현과 관계 회복을 지원하고 예술적 역량 증진과 정서적 성장을 함께 도모하기 위해 '정서기반 예술교육'을 2026학년도부터 본격 운영한다고 10일 밝혔다.
'정서기반 예술교육'은 학교 교육과정 내 음악, 미술, 연극, 영화, 뮤지컬 등 다양한 예술 활동을 통해 학생들이 자신의 감정을 표현하고 타인과 소통하는 경험을 확장하도록 돕는 미래지향적 교육 프로그램이다.
이를 통해 예술 역량을 신장함과 동시에 공동체 안에서의 협력적 소통 역량과 사회 정서 역량을 함께 기를 수 있도록 지원한다.
2026년에 운영되는 '정서기반 예술교육'의 주요 프로그램은 ▲협력종합예술활동 ▲정서기반 예술교육주간 ▲AI(인공지능) 기반 예술창작 프로그램 ▲초등·특수학교 맞춤형 예술교육 등이다.
모든 중학교에서 공감·공동체 이해 등을 주제로 '협력종합예술활동'을 운영한다. 서울의 모든 중학교 학생들은 교과 및 창의적 체험활동 교육과정 내에서 소통·협력·존중 등을 주제로 한 뮤지컬, 연극, 영화에 참여해 협력적 소통 역량과 예술적 표현 역량을 함양하고 타인과의 협력적 인성을 기른다.
초·중·고·특수·각종학교에서는 '정서기반 예술교육주간'을 열어 감정 표현과 공동체성 증진, 관계 회복을 주제로 한 협력적 예술 창작·발표 활동을 추진한다. 이 기간 학교 구성원이 함께 참여해 예술로 소통하고 즐기는 교육 문화를 조성한다.
또 학생들은 AI 도구를 활용해 자신의 감정과 정서를 미술 작품으로 표현하며 디지털 예술 역량과 자기표현 능력을 함께 기른다. 완성된 작품은 '2026 서울학생 예술몽땅페스티벌'과 '메타버스 전시관'에서 전시·발표된다.
이밖에도 초등학교 단계의 정서기반 학생 참여형 '초등예술하나' 운영, 학교예술교육 연구학교 운영 사례 공유, 학교예술강사 지원사업의 예산 증액을 통한 학교 현장 지원 강화 등 정서기반 예술교육의 안정적 안착을 위해 다각적인 노력을 기울일 계획이다.
정근식 교육감은 "공동 창작과 참여 중심의 예술 활동을 통해 정서기반 예술교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "예술적 탐구 과정 속에서 학생들의 정서적 안정과 협력적 관계 형성 역량이 함께 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
이어 "학교예술교육을 통해 학생들이 일상 속에서 자연스럽게 예술을 접하고 공감과 배려의 가치를 실천하며 서로를 이해하고 소통하는 학교 문화를 조성해 나가겠다"고 강조했다.
