미트박스, AI 챗봇 'AI.M' 베타 오픈

대화형으로 상품 추천·시세·분석 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고기 직거래 플랫폼 미트박스가 인공지능(AI) 기반 챗봇 서비스 'AI.M'을 베타 오픈했다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 AI.M은 AI와 Meatbox의 합성어로, 고객의 목표에 맞는 최적의 선택을 돕는 '에이밍(aiming)'의 의미를 담고 있다. 사용자는 이를 통해 상품 추천과 분석, 시세 확인까지 대화로 처리할 수 있으며, 식당과 정육점 등 사업자 고객이 상품 탐색부터 분석까지 다양한 거래 과정을 대화로 해결할 수 있다.

식자재 유통업계는 전화·메신저 기반의 수기 거래와 외상 거래 관행이 여전히 남아 있어 다른 산업에 비해 디지털 전환이 더딘 분야로 평가받는다. 미트박스는 이러한 한계를 AI 기술로 해결하고자 식자재 거래 과정을 보다 간편한 대화 기반 서비스로 구현하는 데 초점을 맞췄다.

[사진=미트박스]

특히 미트박스가 축적해온 거래 데이터와 시장 정보를 기반으로 한 MIT(Meatbox Insight Tech service)를 통해 축산물 시세와 가격 흐름에 대한 인사이트를 제공한다. 사용자의 질문에 따라 시세 정보를 안내하고, 상품 비교와 컨설팅, 의사결정 지원 기능을 함께 제공해 시간적 여유가 부족한 식당과 정육점 운영자의 업무를 돕는다.

또한 거래명세서나 영수증 등 오프라인 거래 데이터를 입력하면 현재 사용 중인 상품과 미트박스 내 상품을 비교 분석해 고객에게 유리한 선택지를 제안하는 기능도 제공한다. 단순 검색을 넘어 고객 상황에 맞춘 해석과 제안을 제공하는 것이 특징이다.

이번 베타 서비스는 약 1500명 규모의 일부 사업자 고객을 대상으로 우선 제공되며, 미트박스 모바일 앱을 통해 이용할 수 있다. 향후 빠른 시일 내 전체 고객으로 확대 적용할 예정이다.

이재성 미트박스 플랫폼개발그룹장은 "AI.M은 향후 3단계에 걸쳐 초개인화 기능을 단계적으로 고도화해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 최신 기술을 기반으로 고객 편의 기능을 지속적으로 강화해 차별화된 거래 경험을 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "장기적으로는 AI.M이 업계 종사자 누구나 활용할 수 있는 서비스로 자리잡아, 식자재 유통 시장에서 공공재와 같은 역할을 할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

한편 미트박스는 향후 회원 및 주문 데이터 연동을 통해 맞춤형 추천과 컨설팅 기능을 강화하고, 장바구니 및 주문 시스템과의 연동을 통해 실제 업무 처리 기능까지 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 궁극적으로는 결제까지 가능한 통합형 AI 서비스로 AI.M을 발전시켜 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com