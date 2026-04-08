[MLB] 빈볼에 화난 타자의 돌진... 투수는 '야구공 펀치'로 응수

애틀랜타-에인절스전 벤치 클리어링 발생... 타자-투수 모두 퇴장

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 에인절스타디움 마운드는 순식간에 옥타곤으로 변했다. 빈볼에 분노한 타자는 마운드로 돌진했고, 투수는 공을 쥔 채 주먹으로 맞받아쳤다. 빈볼(beanball)은 야구에서 투수가 타자의 몸 쪽, 특히 맞힐 위험이 있는 방향으로 의도적으로 던지는 공이다.

8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열린 MLB 애틀랜타 브레이브스와 LA 에인절스의 경기에서 유례없는 '주먹다짐'이 벌어졌다. 5회말 에인절스 타자 호르헤 솔레어가 투수 레이날도 로페스의 위협구에 폭발하며 마운드로 뛰어 올라간 것이 발단이었다.

복수전의 씨앗은 이미 전날 뿌려졌다. 솔레어는 전날 경기에서 크리스 세일에 몸에 맞는 공을 맞았다. 이날 1회 첫 타석에서 로페스를 상대로 2점 홈런을 터뜨리며 응수했지만, 3회 두 번째 타석에서 다시 손목에 몸에 맞는 공을 허용했다. 신경이 곤두선 상황에서 5회 세 번째 타석이 찾아왔다.

[애너하임 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=에인절스 타자 호르헤 솔레어가 8일 애틀랜타 브레이브스와 경기 중 빈볼에 화나 마운드에 올라 투수 레이날도 로페스에게 주먹을 날리고 있다. 2026.4.8 psoq1337@newspim.com

로페스의 빠른 공이 솔레어의 머리 근처로 날아오자 솔레어는 더는 참지 못하고 방망이를 내려놓고 마운드로 전력 질주했다. 투수 앞으로 뛰어간 그는 왼손 잽에 이은 오른손 스트레이트를 휘둘렀다. 로페스는 처음에는 두 팔을 들고 복싱 자세를 취하며 뒤로 물러났다가, 오른손에 쥔 공을 놓지 않은 채 솔레어의 얼굴 근처를 향해 주먹을 내질렀다. 메이저리그에서는 보기 드문 정교한 '주먹질'에 현지 중계진도 놀라워했다.

두 선수의 육탄전이 번지기 직전 양 팀 선수들이 우르르 뛰어나와 벤치 클리어링이 이뤄졌다. 선수들은 둘을 떼어놓았고 대규모 난투로 번지는 최악의 상황은 피했다. 주심은 솔레어와 로페스 모두에게 즉각 퇴장을 명령했다. 애틀랜타는 에인절스를 7-2로 꺾었다. MLB 사무국은 조만간 징계위원회를 열어 두 선수에 대한 제재 수위를 결정할 방침이다.

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