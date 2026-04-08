[MLB] 긴급 투입된 김혜성, 1안타 2득점에 호수비... 타율 0.429

다저스, 토론토 4-1 제압 5연승 질주

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 벤치에서 대기하던 김혜성(LA 다저스)이 유격수로 긴급 투입됐지만 공수에서 맹활약하며 존재감을 높였다.

LA 다저스는 8일(한국시각) 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 2026 메이저리그 토론토 블루제이스전에서 4-1로 이겨 5연승을 질주했다. 당초 이날 선발 라인업에는 김혜성의 이름이 없었다. 유격수는 미겔 로하스, 2루수는 알렉스 프리랜드였다. 하지만 경기 직전 구단이 "로하스가 가족 문제로 선발에서 제외됐다"며 김혜성을 유격수, 8번 타자로 전격 선발 교체했다.

[토론토 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=야마모토가 8일(한국시간) 메이저리그 토론토 블루제이스전 1회 투구하고 있다. 2025.4.8 psoq1337@newspim.com

김혜성은 3회 초 0-0에서 선두타자로 나서 케빈 가우스먼의 2구째 92마일대 빠른 공을 밀어 우중간을 가르는 2루타를 만들었다. 이어진 프리랜드의 희생번트 때 3루까지 진루했고, 오타니 쇼헤이의 적시타에 홈을 밟아 선취 득점을 책임졌다.

5회에도 선두타자였다. 김혜성은 침착하게 볼넷을 골라 나갔다. 곧바로 가우스먼의 보크로 2루까지 들어갔다. 이 판정에 항의하던 존 슈나이더 토론토 감독이 퇴장을 당했다. 분위기가 흔들리는 사이 프리랜드가 우중간 적시타를 날렸고, 2루를 돌던 김혜성이 홈까지 파고들며 이날 두 번째 득점을 완성했다.

6회 초 2사 1, 3루 찬스에서는 바뀐 투수 메이슨 플래허티에게 3구 헛스윙 삼진을 당했다. 9회 마지막 타석에서도 제프 호프먼에게 삼진으로 물러나 3타수 1안타 1볼넷 2득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.429, OPS는 1.127까지 올랐다.

[토론토 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 8일(한국시간) 메이저리그 토론토 블루제이스전 4회 짧은 내야 타구를 앞으로 쇄도하며 잡은 뒤 러닝 스로우로 송구하고 있다. 2025.4.8 psoq1337@newspim.com

수비에서도 좋은 활약을 보였다. 4회 말 1사에서 블라디미르 게레로 주니어의 짧은 내야 타구를 앞으로 쇄도해 잡은 뒤 러닝 스로우로 처리했다. 빅리그 무대에서도 통하는 김혜성 특유의 발과 어깨가 함께 드러난 장면이었다.

다저스 선발 야마모토 요시노부는 6이닝 5피안타 6탈삼진 1볼넷 1실점으로 시즌 2승째를 따냈다. 7회 무사 1, 3루 위기에서 등판한 베시아는 만루를 자초하고도 무실점으로 이닝을 막으며 흐름을 지켰다.

psoq1337@newspim.com