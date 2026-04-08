제천영육아원 시설장 재취임 논란...고공시위로 격화

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법적 허용에도 도덕적 책임 논쟁 지속

지역사회 갈등 고조 속 합동점검 진행

아동 정서적 안정 우선 고려 필요성 대두



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천영육아원의 시설장 재취임 논란이 고공시위로 확산되며 지역사회 불안이 고조되고 있다.

이로인해 충북도와 제천시는 지난 6일부터 해당 시설에 대한 합동점검을 실시 중이다.

논란은 과거 아동학대 혐의로 벌금형을 받은 인물이 일정 기간 경과 후 재취임하면서 불거졌다.

고아권익연대가 시청에서 고공시위를 벌이고 있다.[사진=조영석 기자] 2026.04.08 choys2299@newspim.com

현행법은 일정 기간이 지나면 재취임을 허용하는 구조이지만, 도덕적 책임과 적합성 논란이 지속되고 있다.

제천시의회와 시청 여성가족 관련 부서는 반대 입장을 명확히 밝혔으나 법적 강제력이 없어 행정 대응에 한계가 뚜렷하다.

현재 고아권익연대가 장비를 동원한 고공시위를 벌이며 사태가 격화됐다.

이 단체는 시설 운영 전반의 문제점을 지적하며 시설 폐쇄와 과거 피해자 지원을 요구하고 있다.

그러나 지역사회 일부에서는 시위의 위험성과 주장의 적절성에 대한 우려 목소리도 나오고 있다.

특히 영육아원에 생활 중인 30여 명 아동의 안전과 정서적 안정이 최우선이라는 지적이다.

논란이 장기화될 경우 아이들에게 부정적 영향을 줄 수 있다는 의견이 커지고 있다.

지역 관계자는 "법적 문제와 별개로 사회적 책임과 공감대 형성이 필수"라며 "시설 운영 정상화와 아동들의 안정적 생활을 최우선으로 고려해야 한다"고 밝혔다.

한편 제천시는 "시설장의 재취임이 법적으로 저촉되는게 없어 이를 강제할 수 있는 방법은 실질적으로 없었다"며 "실태 점검을 이어가며 대응 방안을 검토하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com