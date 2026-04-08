[오늘날씨] 출근길 '꽃샘추위'…큰 일교차 주의

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서울 아침 최저기온 2도·낮 최고 15도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 8일은 전국 아침 최저기온이 0도 안팎으로 떨어져 '꽃샘추위'가 예상된다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 서해남부해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받고 대체로 맑겠다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 꽃샘추위가 찾아온 7일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 2026.04.07 ryuchan0925@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 2도 ▲인천 3도 ▲수원 1도 ▲춘천 0도 ▲강릉 5도 ▲청주 1도 ▲대전 1도 ▲전주 0도 ▲광주 1도 ▲대구 1도 ▲부산 4도 ▲울산 3도 ▲제주 6도다.

최고기온은 ▲서울 15도 ▲인천 13도 ▲수원 15도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 15도 ▲울산 17도 ▲제주 15도다.

에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com