[오늘날씨] 출근길 '꽃샘추위'…큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 8일 전국 아침 최저기온이 0도 안팎으로 떨어지며 꽃샘추위가 예상된다.
- 서울 2도, 춘천 0도, 수원 1도 등 주요 지역의 기온이 영하 근처까지 내려갈 것으로 보인다.
- 초미세먼지는 전 권역이 좋음부터 보통 수준으로 예상되며 대체로 맑은 날씨가 지속된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 8일은 전국 아침 최저기온이 0도 안팎으로 떨어져 '꽃샘추위'가 예상된다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 서해남부해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받고 대체로 맑겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 2도 ▲인천 3도 ▲수원 1도 ▲춘천 0도 ▲강릉 5도 ▲청주 1도 ▲대전 1도 ▲전주 0도 ▲광주 1도 ▲대구 1도 ▲부산 4도 ▲울산 3도 ▲제주 6도다.
최고기온은 ▲서울 15도 ▲인천 13도 ▲수원 15도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 15도 ▲울산 17도 ▲제주 15도다.
에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com