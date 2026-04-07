[내일날씨] 이틀째 아침 '꽃샘추위'…밤부터 흐려져

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 8일 전국 맑은 가운데 아침 꽃샘추위가 이어진다고 예보했다.
- 최저기온 0~9도, 최고기온 13~19도로 예상된다.
- 미세먼지 보통·좋음, 바다 물결 0.5~2.0m로 일어난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 8일 전국은 대체로 맑은 가운데 아침에는 쌀쌀한 꽃샘추위가 이어지겠다.
7일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 8일 한반도는 서해 남부해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받다가 차차 가장자리에 들겠다.
전국이 대체로 맑다가 남부지역은 저녁부터 구름이 많아지면서 흐려지겠다.
아침 최저기온은 0~9도로 예상된다. ▲서울 3도 ▲인천 5도 ▲춘천 0도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 1도 ▲부산 5도 ▲전주 1도 ▲광주 1도 ▲제주 5도다.
낮 최고기온은 13~19도로 예측된다. ▲서울 15도 ▲인천 9도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲대전 17도 ▲대구 18도 ▲부산 15도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲제주 15도다.
미세먼지 농도는 수도권과 충청권은 '보통', 나머지 지역은 '좋음'이다. 바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~2.0m, 서해상은 0.5~1.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com