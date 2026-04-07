크리에이츠, 코스닥 상장 예비심사청구서 제출

AI 핵심 요약beta
- 크리에이츠가 7일 코스닥 상장 예비심사청구서를 제출했다.
- UNEEKOR 브랜드로 해외 매출 80% 창출하며 기술 내재화 경쟁력을 확보했다.
- 작년 매출 1042억원 기록 후 상장 자금으로 AI 플랫폼 사업 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 스포츠 테크놀로지 기업 크리에이츠가 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했다고 7일 밝혔다. 상장 주관사는 삼성증권이다.
회사에 따르면 크리에이츠는 글로벌 브랜드 UNEEKOR를 앞세워 북미시장에서 독자적인 판매채널을 구축하고, 유럽·아시아 시장까지 유통망을 확장하여 전체 매출의 80% 이상을 해외에서 창출하고 있다. 단순 수출에 그치지 않고 미국 현지 채널을 직접 운영한다는 점은 동종업계 대비 핵심 차별점이다.
특히 2009년 설립 이후 카메라 기반 센서 기술 개발과 함께 핵심 부품부터 완제품까지 아우르는 첨단 제조 시스템에 지속 투자하며, 품질과 가격 양면에서 차별화된 경쟁우위를 확보해왔다. 국내 최초로 딤플옵틱스(Dimple Optix) 기술을 개발·적용하여 글로벌 프리미엄급 수준의 고정밀 데이터 분석을 구현하고 있다. 하드웨어·소프트웨어·AI(인공지능) 기술을 자체 개발·생산하는 전 영역 내재화 구조는 원가 통제력과 기술 대응력을 동시에 뒷받침하고 있다.
또한 실사형 시뮬레이션 소프트웨어 'GameDay'와 AI 기반 스윙 분석 서비스 'AI Trainer'를 중심으로 구독형 콘텐츠 사업도 빠르게 확대되고 있다. 이를 통해 UNEEKOR는 단순 하드웨어 판매 브랜드를 넘어 글로벌 골프 테크 토탈 솔루션 제공자로 자리매김하고 있으며, 구독 모델은 안정적인 반복 매출 구조를 형성하며 향후 핵심 캐시카우로 성장할 것으로 예상된다.
회사는 지난해 매출액 1042억원, 영업이익 250억원을 기록하며 의미 있는 실적 개선을 달성했다. 글로벌 시장에서의 기술·가격 경쟁력을 입증하는 동시에, 소프트웨어 매출 확대를 통한 수익 구조 고도화가 본격화되고 있음을 보여주는 결과다.
이번 상장을 통해 회사는 하드웨어·소프트웨어 기술 고도화 투자와 글로벌 마케팅 역량 강화에 집중하며 새로운 성장 동력을 확보할 계획이다. 특히 북미시장에서 기존 레지덴셜(개인·가정용) 고객을 넘어, 골프 시뮬레이터 기반 커머셜 공간으로 사업 영역을 본격 확대한다. 커머셜 시장은 레지덴셜 대비 시장 규모가 크고, 단가가 높으며, 소프트웨어 구독 매출까지 연동되는 구조인 만큼, 회사는 이제까지와는 또 다른 차원의 성장 기회를 맞이할 것으로 기대하고 있다.
크리에이츠 관계자는 "UNEEKOR를 중심으로 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 꾸준히 입증해왔다"며 "이번 상장을 계기로 AI 기반 스포츠 플랫폼 기업으로의 도약을 본격화하고, 글로벌 시장 내 입지를 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com