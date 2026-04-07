사천시, 여름철 산림 계곡 불법 점용시설 일제 점검…환경 훼손 예방

AI 핵심 요약beta
- 경남 사천시가 7일 여름 행락기 앞두고 산림 계곡 불법 점용시설 일제 점검을 시행한다.
- 평상 데크 천막 등 무단 시설 증가로 산림 훼손 방지와 환경 조성을 위해 단속한다.
- 불법 확인 시 자진 철거 유도하고 미이행하면 강제 철거와 처분하며 시민 신고를 독려한다.
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자진 철거 유도 및 강제 조치 병행
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 여름철 본격 행락기를 앞두고 산림 계곡 일원에서 불법 점용시설물에 대한 일제 점검을 시행한다고 7일 밝혔다.
시는 최근 일부 계곡 주변에서 평상, 데크, 천막 등 무단 시설물 설치와 불법 점용 사례가 늘고 있다며 산림 훼손 예방과 쾌적한 자연환경 조성을 위해 단속에 나선다고 설명했다.
이번 점검은 사유지와 국·공유림을 구분하지 않고 진행된다. 허가 없이 설치된 다양한 형태의 시설물을 대상으로 현장을 확인하고, 경미한 사항은 즉시 계도 조치한다.
불법행위가 확인될 경우 자진 철거를 유도하고, 미이행 시 관련 법령에 따라 강제 철거와 행정처분을 병행할 방침이다.
시는 시민 누구나 불법시설을 신고할 수 있도록 '안전신문고' 시스템을 운영 중이며 계곡 내 불법 점용 사실이 확인되면 해당 채널을 통해 신고가 가능하다고 안내했다.
시 관계자는 "산림 계곡은 시민 모두가 함께 지켜야 할 공공의 자산"이라며 "무단 점용과 불법영업 행위 근절을 위해 시민들의 적극적인 협조를 당부한다"고 말했다.
m25322532@newspim.com