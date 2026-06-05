aT, 사계절 딸기 생산 확대 시동…스마트농업 기술 논의

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하절기 수출 공백 해소 방안 모색

딸기 수출액 전년 대비 16.6% 증가

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 기후변화로 농산물 생산 환경의 불확실성이 커지는 가운데 농가 소득 효자 품목인 딸기의 연중 생산 기반 구축 논의가 본격화하고 있다. 여름철 생산 공백을 줄여 수출 경쟁력을 높이기 위한 스마트농업 기술 도입도 추진된다.

한국농수산식품유통공사(aT)는 5일 서울 aT센터에서 '사계절 딸기 생산을 위한 기술설명회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 설명회는 기후변화에 대응하고 딸기 유통·수출 확대 기반을 마련하기 위해 마련됐다.

딸기는 비타민C와 항산화 성분이 풍부한 대표 과일로, 2024년 기준 국내 생산량은 약 15만5000톤(t)에 달한다. 높은 당도와 단단한 식감을 앞세운 K-딸기는 해외 시장에서도 인기를 끌며 수출 증가세를 이어가고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT)는 5일 서울 aT센터에서 '사계절 딸기 생산을 위한 기술설명회'를 개최했다. [사진=aT] 2026.06.05 rang@newspim.com

실제로 올해 4월 말 기준 딸기 수출액은 5687만달러로 전년 동기대비 16.6% 증가했다. 지난해 수출액은 7200만달러를 기록했다. 주요 수출국은 태국 1970만달러, 싱가포르 1950만달러, 홍콩 1000만달러, 베트남 750만달러 순이다.

다만 딸기는 생육 온도와 환경 관리가 까다로워 생산과 소비가 겨울철에 집중된다. 최근 이상고온 등 기후변화 영향이 커지면서 안정적인 생산 기반 확보가 과제로 떠오르고 있다.

이번 설명회에서는 농업회사법인 에코벗이 모듈형 실내 스마트팜을 활용한 생육환경 제어 기술을 소개했다. 해당 기술은 실내 재배시설에서 온도와 습도, 광량, 이산화탄소 등을 조절해 계절적 제약을 줄이고 연중 균일한 생산을 가능하게 하는 방식이다. 참석자들은 기술 적용 가능성과 향후 검증 과제 등을 논의했다.

aT는 설명회를 계기로 사계절 딸기 생산기술을 포함한 스마트농업 기술 정보를 공유하고, 여름철 수출 공백기 해소 가능성을 검토할 계획이다. 생산기술 관련 네트워크를 확대하고 수출·유통 정보를 바탕으로 사계절 생산 물량 확대 방안도 모색한다.

홍문표 aT 사장은 "딸기는 K-푸드의 가능성을 보여주고 농가소득 증대에 기여하는 고부가가치 품목"이라며 "이번 설명회를 계기로 사계절 딸기 생산 가능성을 단계적으로 살펴보고, 기후변화 속에서도 신선농산물의 안정적 생산과 수출 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 강조했다.

한국농수산식품유통공사(aT)는 5일 서울 aT센터에서 '사계절 딸기 생산을 위한 기술설명회'를 개최했다. [사진=aT] 2026.06.05 rang@newspim.com

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