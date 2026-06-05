KB손해보험, 경남 지역 고령층 대상 '찾아가는 금융안심지원' 실시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB손해보험이 금융 접근성이 낮은 경남 지역 고령층을 대상으로 맞춤형 금융 교육을 실시하며 소비자 보호 활동을 전개한다고 밝혔다.

KB손해보험은 5일 경상남도 남해군 이동면 노인복지회관에서 지역 노인대학 재학생 100여명을 대상으로 '찾아가는 금융안심지원 프로그램'을 진행했다.

KB손해보험이 지난 5일 경상남도 남해군 이동면 노인복지회관에서 지역 내 노인대학 재학생 100여 명을 대상으로 'KB와 함께하는 금융안심지원 프로그램'을 실시했다. [사진=KB손해보험]

이번 행사는 금융사기 예방교육과 웃음치료 프로그램을 연계해 참석자들의 이해를 도왔다. 교육에서는 최근 고령층을 대상으로 빈번하게 발생하는 보이스피싱, 스미싱 등 금융사기 실제 사례를 중심으로 피해 예방법과 대처 요령을 고령층의 눈높이에 맞춰 설명했다.

한편, KB손해보험은 지난 3월 전북 전주 지역을 시작으로 전국 읍·면사무소 및 복지관, 노인회 등과 연계해 해당 금융안심지원 프로그램을 지속해서 확대하고 있다.

김판중 KB손해보험 부산대구본부장은 "고령층 대상 금융사기 수법이 고도화되면서 취약계층에 대한 사전 예방 교육의 필요성이 커졌다"라며 "향후에도 금융 접근성이 낮은 지역사회의 고령층을 위한 교육 프로그램을 지속해 소비자 권익 보호에 힘쓰겠다"라고 전했다.

eoyn2@newspim.com