KB손해보험, 임직원·가족 250명 초청 가족캠프 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 가정의 달을 맞아 '2026 임직원 가족캠프 행사'를 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 지난 3일부터 6일까지 경상남도 사천시 인재니움 사천 연수원에서 진행됐다. KB손해보험과 자회사(KB손해사정·KB손보CNS·KB헬스케어) 임직원 및 가족 등 총 250여 명이 참여했으며, 회사와 조직을 위해 묵묵히 헌신한 직원들과 가족들에게 감사의 마음을 전하고 가족 간 소통과 화합의 시간을 마련하기 위해 기획됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 5월 가정의 달을 맞아 5월 3일부터 6일까지(3박 4일간) 직원 가족 초청행사를 개최했다. [사진=KB손해보험] 2026.05.07 yunyun@newspim.com

올해 행사에는 자회사 직원 참여 비중을 확대했으며, 지역 소상공인이 운영하는 'KB마음가게' 코너를 운영해 지역 상생의 의미도 더했다.

KB손해보험 임직원 가족캠프는 지난 2022년부터 5년째 이어오고 있는 행사로, 마술 공연, 가족사진 촬영, 가훈 만들기, 드론 체험 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램으로 구성되어 참가 가족들로부터 큰 호응을 얻었다.

KB손해보험 관계자는 "5월 가정의 달을 맞이해 가족의 소중함을 다시 한번 새기고, 참여 직원 및 가족들이 즐겁고 행복한 추억을 만들 수 있도록 행사를 기획했다"며 "앞으로도 KB손해보험 직원들이 회사에 대한 자부심과 소속감을 가질 수 있는 다양한 프로그램을 마련할 예정"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com