KB손해보험, 순직·공상 소방관 자녀 돌봄 지원

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 19일 순직·공상 소방관 자녀 지원 프로그램 '스타 히어로 챔프' 운영을 밝혔다.
- 이 프로그램은 대학생 멘토와 1대1 매칭해 6개월간 온라인 학습 멘토링과 정서 안정을 지원한다.
- KB손해보험은 소방가족희망나눔재단과 함께 심리적 유대 형성을 돕고 소방관 자녀들의 안정적 성장을 돕겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 순직·공상 소방공무원 자녀를 위한 학습·정서 돌봄 프로그램 '스타 히어로 챔프'를 운영한다고 19일 밝혔다.
'스타 히어로 챔프(Star Hero Champ)'는 영웅의 DNA를 가진 미래의 챔피언이라는 의미로, 화재 진압과 구조 활동 과정에서 순직하거나 공상을 입은 소방공무원의 자녀를 대상으로 맞춤형 학습과 정서 안정 지원을 제공하는 사회공헌 프로그램이다.
KB손해보험은 위험한 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키다 희생하거나 부상을 입은 소방공무원의 자녀들이 보다 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 돕기 위해 소방가족희망나눔재단과 함께 이 프로그램을 작년부터 운영하고 있다.
KB손해보험은 지난 18일 대학생 봉사자를 대상으로 서울시 강남구 역삼동에 위치한 KB아트홀에서 오리엔테이션을 열고 프로그램 운영 전반에 대한 사전 교육과 준비 과정을 점검했다.
이번 '스타 히어로 챔프'에는 순직·공상 소방공무원 자녀 50명이 참여하며, 대학생 멘토와 1대1로 매칭된다. 참여 학생들은 수파자 온라인 학습 프로그램을 활용해 6개월간 주 2회 학습 멘토링을 받는다. 학습 수준과 개별 특성을 반영해 맞춤형 수업을 진행하고, 학습 과정과 결과를 체계적으로 관리해 학업 이해도 향상과 정서적 안정까지 함께 지원할 계획이다.
특히 단순한 학습 지원을 넘어 멘토와의 지속적인 교감을 통해 아이들이 심리적 안정감과 정서적 유대감을 형성할 수 있도록 프로그램을 운영할 예정이다.
박효익 KB손해보험 부사장은 "'스타 히어로 챔프'는 아이들에게 학습 기회를 제공하는 것을 넘어, 누군가가 지속적으로 곁에서 응원하고 있다는 경험을 전하는 프로그램"이라며 "앞으로도 소방공무원 자녀들이 안정적인 일상을 회복하고 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻한 돌봄을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com