KB손해보험, 폐지수거 어르신 교통안전 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 폐지수거 어르신의 교통사고 예방을 위한 사회공헌 활동인 '반짝반짝 캠페인을 9년째 이어가고 있다고 20일 밝혔다.

반짝반짝 캠페인은 야간·새벽 시간대 도로 이동이 잦은 어르신들에게 교통안전 교육과 안전용품을 지원하고, 금융사기 예방 교육까지 병행하며 취약계층 돌봄 공백을 해소하는 활동이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 19일 폐지수거 어르신을 대상으로 진행된 '반짝반짝 캠페인'에서 김규동 KB손해보험 ESG상생금융Unit장과 송파경찰서 이경진 교통과장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB손해보험] 2026.05.20 yunyun@newspim.com

KB손해보험은 지난 19일 송파경찰서에서 폐지수거 어르신을 대상으로 '반짝반짝 캠페인'을 진행했다. 행사에서는 폐지수거 어르신들의 이동 특성과 작업 환경을 고려한 교통안전 교육이 진행됐다. KB손해보험은 안전조끼, 단디바, 장갑, 마스크 등으로 구성된 안전용품 300세트도 전달했다. 보이스피싱 등 일상에서 발생할 수 있는 금융사기 피해 예방 교육도 함께 이뤄졌다.

2023년 12월 발표된 보건복지부 실태조사에 따르면, 전국 약 4만 2000여 명의 어르신이 폐지수거를 통해 생계를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 이들의 시간당 수입은 최저임금의 13% 수준인 1226원에 불과했다. 특히 어르신들은 생계를 위해 새벽이나 야간 시간대에도 도로를 오가는 경우가 많아 교통사고 위험에 상시 노출돼 있다.

이러한 현실에 주목해 KB손해보험은 지난 2018년부터 폐지수거 어르신을 대상으로 교통사고 예방을 위한 안전 교육과 안전용품 지원을 병행하는 '반짝반짝 캠페인'을 운영하고 있다. 이를 통해 어르신들의 일상 속 안전 확보를 지원하며 취약계층 돌봄 공백 해소에 힘쓰고 있다.

김규동 KB손해보험 ESG상생금융Unit장은 "폐지수거 어르신들은 교통사고뿐 아니라 각종 금융 범죄에도 취약한 환경에 놓여 있다"며 "KB손해보험은 현장의 필요에 맞춘 교육과 지원을 통해 어르신들이 보다 안전한 환경에서 생활하실 수 있도록 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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