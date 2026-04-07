전북자치도, 위기아동·청년 통합 지원체계 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 7일 가족돌봄아동·청년과 고립·은둔 청년을 위한 통합 지원체계를 가동한다.
- 민·관 합동 발굴과 청년ON 온라인 창구를 통해 대상자를 확대하고 2027년 공공데이터 시스템을 도입한다.
- 맞춤형 돌봄·자기돌봄비·단계별 프로그램을 제공하며 센터 간 협력으로 서비스 격차를 줄인다.
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청년미래센터 중심 780명·13억 규모 지원 성과
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 가족돌봄아동·청년과 고립·은둔 청년을 위한 통합 지원체계를 본격 가동한다.
전북자치도는 가족돌봄 등 위기아동·청년 지원에 관한 법률 시행에 맞춰 '위기아동·청년 통합 지원체계'를 구축하고 맞춤형 지원을 강화한다고 7일 밝혔다.
도는 기존 신청 중심 복지에서 벗어나 교사와 복지시설 종사자 등이 참여하는 민·관 합동 발굴과 온라인 창구 '청년ON'을 통해 대상자 발굴을 확대할 계획이다. 오는 2027년부터는 공공데이터를 활용한 조기 발굴 시스템도 도입한다.
맞춤형 지원도 강화된다. 가족돌봄 아동·청년 가구에는 돌봄 서비스와 장기요양 연계를 지원하고, 기준 중위소득 100% 이하 청년에게는 연 200만원의 '자기돌봄비'를 제공한다.
고립·은둔 청년에게는 연령과 고립 정도에 따라 상담, 공동생활, 자조모임, 인턴십 등 단계별 프로그램을 지원해 사회 복귀를 돕는다.
또 전북 청년미래센터와 도내 11개 시·군 청년센터 간 협력체계를 구축해 지역 간 서비스 격차를 줄이고, 찾아가는 순회 프로그램과 현장 중심 발굴 활동도 추진할 방침이다.
아울러 아동과 청년으로 나뉘었던 지원체계를 통합해 34세까지 단절 없는 사례관리를 제공하고, 민간기관과 협력해 추가 자원 연계도 확대한다.
전북청년미래센터는 지난해 8월 출범 이후 현재까지 약 780명에게 13억5700만원 규모의 맞춤형 서비스를 제공하며 사업 효과를 인정받았다.
방상윤 전북도 복지여성보건국장은 "위기 아동·청년이 사회와 연결돼 있다는 신뢰를 가질 수 있도록 촘촘한 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com