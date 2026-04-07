충북 배터리 산업, 재활용 분야로 확장…친환경·안전공정 기반 구축

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 산업통상자원부 공모에서 이차전지 제조공정 친환경 안전관리 기반 구축 사업을 최종 선정했다.
- 충주 기업도시 내에 2026년부터 5년간 181.7억 원을 투입해 재활용 전주기 실증 인프라를 구축한다.
- 완공 후 도내 기업들은 친환경·안전 기술 컨설팅과 상용화 평가를 원스톱으로 받을 수 있게 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
충주 기업도시 내 전주기 실증 인프라 조성
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 이차전지 산업의 생태계를 제조 단계에서 재활용 분야까지 확장한다.
도는 산업통상자원부가 주관하는 '2026년 산업혁신기반구축사업' 공모에서 '이차전지 제조공정 친환경 안전관리 기반 구축 사업'이 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.
최근 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장의 급성장으로 사용 후 배터리에서 핵심 광물을 다시 추출하는 재활용 산업이 글로벌 핵심 과제로 떠오르고 있다.
특히 유럽이 '배터리 여권(Battery Passport)' 제도를 도입하며 재활용 원료 사용을 의무화하는 등 환경 규제를 강화하면서, 탄소 저감과 안전한 공정 확보가 글로벌 시장 진출의 관건으로 부상했다.
충북도는 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 본 사업을 추진한다.
단순한 배터리 제조를 넘어 재활용 과정에서 발생하는 유해화학물질을 줄이고, 화재와 폭발 등 안전사고를 예방하며 친환경·안전 공정을 실증·평가하는 핵심 인프라를 구축하는 것이 목적이다.
사업은 충주 기업도시 내 고등기술연구원 충청캠퍼스 부지에 2026년부터 2030년까지 5년간 국비 100억 원을 포함한 총 181.7억 원 규모로 진행된다.
이곳에는 이차전지 재활용 금속의 회수·정제부터 양극재 제조, 전극·셀 제작, 성능 평가까지 전 과정을 아우르는 '전주기 실증 인프라'가 들어서며, 제조 공정별 환경 유해성 자동진단 시스템도 도입될 예정이다.
시설이 완공되면 도내 관련 기업들은 공정 내 유해물질 저감 및 화재 예방을 위한 친환경·안전 기술 컨설팅을 받을 수 있게 된다.
또 재활용 공정 실증, 시제품 제작, 상용화를 위한 최종 성능 평가까지 원스톱으로 진행할 수 있어 연구개발 경쟁력도 크게 높아질 전망이다.
맹은영 충북도 AI과학인재국장은 "이번 사업 선정으로 충북의 배터리 산업 생태계가 재활용 분야까지 확장되는 계기가 마련됐다"며 "친환경·안전 기술 표준을 선점해 충북이 고부가가치 기반의 자원순환형 이차전지 클러스터로 도약하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com