이준석 "삼성 화성캠퍼스 화성시 귀속분 법인세 1조 추산...동탄트램 재원"

AI 핵심 요약beta
- 이준석 개혁신당 대표는 7일 삼성전자 1분기 영업이익 57조2000억 원 역대 최대 실적을 축하하며 화성캠퍼스 세금을 지역 인프라에 써야 한다고 했다.
- 그는 1조 원대 법인지방소득세 귀속분으로 동탄트램 사업비 문제를 해결하고 버스 노선 확충과 보육·학습 시설 확대가 필요하다고 강조했다.
- 광역비즈니스콤플렉스를 주거용으로 전환하는 것을 비판하며 화성캠퍼스를 세계 최강 산업단지로 만드는 데 정치가 책임져야 한다고 역설했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 7일 삼성전자 1분기 영업이익 57조2000억 원 역대 최대 실적에 대해 "화성캠퍼스가 벌어들인 세금은 화성캠퍼스를 세계 최강으로 만드는 데 써야 한다"고 밝혔다.
이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "삼성전자 1분기 영업이익 57조2000억 원, 역대 최대 실적을 진심으로 축하한다"며 "화성캠퍼스에서 반도체 공정과 씨름하시는 엔지니어분들, 협력사에서 함께 뛰시는 모든 분들께 동탄2신도시 국회의원으로서 깊은 존경과 감사를 드린다"고 말했다.
그는 "법인지방소득세는 법인세액의 10%를 사업장 소재 지자체에 납부하는 세금으로, 종업원 수와 건물 면적 비율로 안분된다"며 "1분기 실적이 연간 유지될 경우 내년 법인세 화성시 귀속분은 1조 원에서 1조3000억 원 사이로 추산된다"고 설명했다.
이어 "이 돈은 세금을 만들어낸 분들이 매일 겪는 불편을 해소하는 데 최우선으로 써야 한다"고 강조했다.
이 대표는 "가장 시급한 것은 동탄트램"이라며 "사업비 문제로 입찰이 계속 유찰되고 있는데, 1조 원대 법인지방소득세가 이 문제를 전격 해결할 재원"이라고 지적했다.
그러면서 "트램이 대동맥이라면 버스는 모세혈관"이라며 "동탄 전역에서 화성캠퍼스까지 통근버스가 아니더라도 막힘없이 이동할 수 있는 노선 확충도 함께 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.
또 "교통뿐 아니라 아이를 안심하고 맡기고 좋은 환경에서 키울 수 있어야 엔지니어가 동탄에 뿌리를 내린다"며 "이음터와 돌봄·학습 시설 확충은 아이키우기 좋은 동탄을 위한 핵심 투자"라고 밝혔다.
아울러 "광역비즈니스콤플렉스는 삼성전자의 R&D센터와 협력사, 지원시설이 빼곡히 들어서야 할 기회의 땅"이라며 "이곳을 주거용 주택으로 전환하자는 것은 캐비어로 알탕 끓여 먹는 격"이라고 비판했다.
이 대표는 "화성캠퍼스는 전세계에서 으뜸가는 산업단지로서 대한민국의 수출과 미래를 책임지고 있다"며 "화성캠퍼스의 부족한 인프라와 생활환경을 책임지는 것, 그것이 정치가 해야 할 일이고 제가 할 일"이라고 역설했다.
마지막으로 "개혁신당은 다가오는 지방선거에서도 이 방향을 흔들림 없이 주장하겠다"고 다짐했다.
allpass@newspim.com