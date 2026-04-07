전국 지질공원 해설사 교육, 단양서 열린다

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 7일 환경부 주관 2026년 지질공원 해설사 양성교육을 유치했다.
- 국가지질공원 해설사를 양성하는 전국 단위 프로그램으로 단양 운영 역량 인정받았다.
- 교육생 모집 시작하며 지질교육 중심지로 도약 전망이다.
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단양 유네스코 세계지질공원 운영 역량 대외적 인정받아
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 환경부가 주관하는 '2026년 지질공원 해설사 양성교육 프로그램'을 유치해 대한민국 지질교육 중심지로 도약하는 계기를 마련했다.
7일 단양군에 따르면 지질공원 해설사 양성교육은 국가지질공원 해설사를 양성하는 전국 단위 교육 과정으로, 지질공원의 지질·생태·문화·관광 자원을 전문적으로 해설하고 교육·안내를 수행할 인력을 양성하는 프로그램이다.
특히 전국 지질공원 관계자와 교육생이 참여하는 국가 단위 교육 프로그램이 단양에서 개최되는 것은 단양 유네스코 세계지질공원의 교육·연구 기능과 운영 역량이 대외적으로 인정받은 결과로 평가된다.
교육은 단양 토이캐슬(구 고운골자연학습원)과 단양 유네스코 세계지질공원 일원에서 진행될 예정으로, 교육생들은 카르스트 지형과 동굴 등 단양의 대표 지질 명소를 직접 체험하며 현장 중심의 전문 교육을 받게 된다.
이를 통해 단양은 단순 관광지를 넘어 '현장형 지질교육 거점'으로서의 역할을 강화하고, 국내 지질교육과 지질관광을 선도하는 도시로 자리매김할 것으로 기대된다.
군은 이번 교육 유치를 계기로 ▲지역 주민 참여 확대 ▲지질교육 기반 강화 ▲유네스코 세계지질공원 브랜드 가치 상승 ▲지질관광 활성화 등 다양한 파급효과가 이어질 것으로 전망하고 있다.
손명성 단양군 환경과장은 "전국 단위 지질공원 해설사 양성교육을 단양에 유치한 것은 유네스코 세계지질공원의 교육적 가치와 운영 역량을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로 단양을 대한민국을 대표하는 지질교육·지질관광 중심 도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
한편, 군은 이번 교육에 참여할 지질공원 해설사 교육생을 모집한다.
모집은 4월 공고 및 접수를 시작으로 서류심사와 면접을 거쳐 최종 선발할 예정이며, 자세한 사항은 단양군청 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.
choys2299@newspim.com