사천시, 목재문화체험장 무료 임시 운영…자연과 소통

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 오는 20일부터 시민들을 대상으로 목재문화체험장'을 무료로 임시 운영한다고 6일 밝혔다.

경남 사천 목재문화체험장 전경[사진=사천시]2026.04.06

어린이를 위한 놀이공간인 아가별놀이방, 은하수놀이터, 나무놀이터 등은 오는 20일부터 6월 14일까지 무료로 개방된다.

목재를 직접 만지고 작품을 만드는 목공체험 프로그램은 6월 4일부터 6월 14일까지 무료로 운영될 예정이다.

이용 신청도 시설별로 방법이 다르다. 놀이공간의 경우 단체 이용객은 13일부터 전화를 통해 예약 할 수 있다. 개인 이용객은 이용일 기준 3일 전 오전 10시에 오픈되는 네이버 예약(사천 목재문화체험장 검색)을 통해 신청할 수 있다.

목공체험은 네이버 예약을 통해 신청할 수 있다.

시 관계자는 "정식 개장 전 임시운영을 통해 시민들의 의견을 적극 수렴하고 시설 운영의 완성도를 높일 것"이라며, "나무와 함께하는 즐거운 휴식 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

'사천 목재문화체험장'은 2022년 산림청 지방이양 공모사업인 목제문화체험장 조성사업에 최종 선정되면서 추진됐다. 2023년부터 2026년까지 총사업비 약 68억 원을 투입, 사천 케이블카 자연휴양림 내에 연면적 1161㎡ 규모로 건립됐다.

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