인태연 소진공 이사장, 샤로수길 골목상권 찾아 "성장 도울 것"

AI 핵심 요약beta
- 인태연 소진공 이사장이 7일 서울 관악구 샤로수길을 방문해 상권을 점검했다.
- 상인회장과 구간을 둘러보고 간담회를 열어 활성화 방안을 논의했다.
- 골목상권 정책 지원 강화와 현장 의견 반영을 강조했다.
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상인회와 현장 애로 등 청취
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 서울 대표 골목상권을 찾아 운영 실태를 점검하고 상인들과 소통을 진행했다.
소진공은 7일 인태연 이사장이 서울 관악구 샤로수길 골목형 상점가를 방문해 상권 운영 현황을 점검하고 간담회를 열었다고 밝혔다.
이번 방문은 서울시 최대 규모 거리형 골목형 상점가로 지정된 샤로수길 운영 사례를 점검하고, 현장 중심 정책 추진을 강화하기 위해 마련됐다.
인 이사장은 샤로수길 상인회장과 함께 주요 상권 구간을 직접 둘러보며 점포 운영 현황과 소비 흐름을 확인했다. 이어 열린 간담회에는 수도권 골목상권 연합회와 상인회 관계자들이 참석해 골목형 상점가 활성화 방안을 논의했다.
이 자리에서 참석자들은 골목형 상점가가 빠르게 확대되는 흐름에 맞춰 정책 지원을 강화할 필요가 있다고 강조했다.
인 이사장은 "골목형 상점가는 지역경제를 지탱하는 중요한 기반이자 다양한 소비층이 어우러지는 생활형 상권으로, 그에 맞는 육성과 지원이 필요하다"며 "현장에서 제기된 의견을 정책에 충실히 반영해 골목상권이 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com