전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.11 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

캐나다, 英·日·伊 3개국이 개발 중인 '차세대 전투기' 프로젝트 참여 추진

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 캐나다가 10일 영국 일본 이탈리아의 GCAP 프로젝트 참여를 추진했다.
  • F-35 72대 구매를 재검토하며 옵저버 자격으로 기밀 접근을 노린다.
  • 7월 3개국 회의에서 캐나다 합류 가능성이 높다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 인공지능(AI) 번역에 기반해 생성한 콘텐츠로 원문은 파이낸셜타임스 4월 10일자 보도입니다. 

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 캐나다가 영국과 일본, 이탈리아의 3개국이 진행하고 있는 차세대 전투기 개발 프로젝트에 참여하기 위해 심혈을 기울이고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 10일(현지 시간) 보도했다. 

'글로벌 전투 항공 프로그램(GCAP)'이라고 불리는 이 프로젝트는 이들 3개국이 5세대 첨단 스텔스 전투기인 F-35 등 미국 전투기에 대한 지나친 의존도를 낮추고 미래 첨단 공중전 시스템에 사용되는 기술에 대한 주권적 통제권을 확보하기 위해 지난 2022년 출범시켰다. 

GCAP는 오는 2035년 첫 인도를 목표로 하고 있다.

캐나다는 당초 88대의 F-35 전투기를 구매하기로 했었지만 이미 생산 단계에 들어갔거나 취소가 불가능한 16대만 확정 도입하고, 나머지 물량 72대에 대해서는 마크 카니 총리의 지시에 따라 구매 계획을 재검토하고 있다. 

영국과 일본, 이탈리아 3개국이 개발하고 있는 '글로벌 전투 항공 프로그램(GCAP)' 6세대 전투기의 콘셉트 모형. [사진=로이터 뉴스핌]

FT는 이날 이 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 캐나다가 GCAP에 옵저버(observer) 자격으로 참여하기를 원하고 있다고 보도했다. 

캐나다 정부 관계자는 "이 같은 노력은 방위 조달을 다변화하고 뜻이 맞는 동맹국들과의 파트너십을 강화하기 위한 시도의 일환"이라고 했다. 

이 관계자는 영국에 공식 요청서를 보냈으며 조만간 일본과 이탈리아에도 서한을 보낼 예정이라고 했다.

옵저버 자격이 부여되면 이 프로젝트에 대한 기밀 정보에 접근할 수 있게 된다고 한다. 또 이를 기초로 향후 구매자 또는 공동 개발 파트너로 참여할지 여부를 결정할 것이라고 했다. 

FT는 캐나다 정부의 이 같은 움직임에 대해 "미국과 거리를 두고 다른 교역 파트너들과의 유대를 강화하려는 가장 최근 시도"라고 했다. 

캐나다 측 관계자 2명은 "구매자나 공동 개발자로서의 참여가 현재 확정된 단계는 아니다"라면서도 "지정학적인 이유로 비(非)미국 프로젝트에 관심을 갖고 있다"고 했다.

캐나다를 참여시킬지 여부는 오는 7월 열리는 3개국 회의에서 결정될 수 있을 전망이다. 프로젝트에 정통한 관계자는 "캐나다의 가입이 승인될 가능성이 매우 높다"고 했다. 

기존 추진국 입장에서도 캐나다의 합류는 반가운 뉴스가 될 것으로 관측되고 있다. 영국이 장기 국방 지출 전략을 확정하지 못하면서 프로젝트 전체를 진행할 자금 조달에 문제가 생기는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있기 때문이다.

영국 국방부 대변인은 "기존 3개국은 프로그램 일정을 잘 유지하고 미래의 군사 능력을 차질없이 갖추는 궤도를 유지하는 한편 다른 파트너들이 GCAP에 합류하는 것에 대해 열려 있는 상태"라고 했다. 

일본 방위성은 캐나다의 잠재적 참여에 대한 언급은 거부했으나 "일반적으로 말해서 GCAP은 우리의 동맹 및 관계 당사자들을 핵심에 두고 설계되었다"고 밝혔다.

다만 새 멤버가 등장할 경우 프로젝트 진행이 지연되거나 연장되는 것 아니냐고 염려하는 분위기도 있다고 한다.

실제로 일본 측은 프로젝트 지연을 우려해 새 파트너를 추가하는 것에 소극적이었다고 한다. 내부에서 2035년 마감 기한이 "십중팔구 지켜지지 못할 것"이라는 발언도 나오고 있다. 

하지만 개발 비용 문제로 결국 더 많은 참가국이 필요할 수밖에 없다는 관측도 제기된다.

GCAP 프로젝트에 정통한 한 관계자는 "자금 조달 문제와 비용 초과가 불가피해짐에 따라 핵심 3개국이 결국 적어도 6개 이상의 추가 파트너를 영입해야 할 것"이라고 말했다.

FT는 "3개국 관계자들은 호주와 사우디아라비아, 폴란드, 싱가포르, 스웨덴, 독일 등을 구매자 또는 전투기 개발에 참여할 잠재적 관심 국가로 거론하고 있다"고 했다. 

한편 프로젝트 추진 3개국은 최근 각국 방산업체들로 구성된 컨소시엄 '엣지윙(Edgewing)' 측과 주요 엔지니어링 및 설계 작업을 위한 6억8600만 파운드 규모의 계약을 체결했다. 이 금액은 3개국이 분담한다.

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
사진
이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동