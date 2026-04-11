이란 의회 의장 "동결자산 해제돼야 미국과 협상 시작"…새 조건 내걸어

파키스탄 회담 앞두고 '레바논 휴전·자금 해제' 전제조건 명시

카타르 내 60억 달러 동결 자금 겨냥한 듯…회담 난항 우려도

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 10일(현지시간) 이란이 동결된 자산을 돌려받아야만 미국과 협상을 시작할 수 있다고 밝혔다. 파키스탄 이슬라마바드에서 시작될 예정인 미국과의 종전 협상을 하루 앞두고, 그동안 언급되지 않았던 '동결 자산 해제'를 새로운 회담 조건으로 내걸었다는 지적이 나온다.

갈리바프 의장은 이날 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "양측이 상호 합의한 조치 중 두 가지가 아직 이행되지 않았다"며 "그것은 레바논에서의 휴전과 협상 개시 전 이란의 동결 자산 해제"라고 못 박았다. 이어 "이 두 가지 사항이 반드시 충족돼야 협상을 시작할 수 있다"고 강조했다.

이란 협상단 대표인 갈리바프 의장은 11일로 예정된 미국과의 종전 협상에 나설 예정이다. 애초 이란 측은 이스라엘의 레바논 공격 중단을 대화의 전제 조건으로 공개 요구해 왔으나, 자산 동결 해제를 공식 요구한 것은 이번이 처음이다.

갈리바프 의장은 동결 자산의 구체적인 내역을 밝히지는 않았으나 지난 2023년 가을 미국인 수감자 석방 합의의 일환으로 카타르로 이체됐던 이란의 석유 판매 수익금 60억 달러(9조 원)를 의미하는 것으로 보인다. 해당 자금은 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 침공 이후 바이든 행정부에 의해 다시 동결된 상태다. 이란의 해외 자산 대부분은 미국과 서방 국가들의 경제 제재로 인해 묶여 있다.

이란이 회담 직전 새로운 조건을 들고 나옴에 따라, 이번 주말로 예정된 미·이란 간의 종전 협상이 시작되기도 전에 난항을 겪을 우려가 제기되고 있다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장의 게시글 [사진=엑스(X)]

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