웹젠, 4년 연속 'ESG나눔기업패' 수상…청소년 코딩 교육 공로

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성남시청소년청년재단과 '청소년 코딩 공작소' 운영

게임 과몰입 예방·학부모 교육 확대…건전 게임문화 조성

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 웹젠이 청소년 코딩 교육과 건전한 게임 문화 조성 활동 공로를 인정받아 '2026 ESG나눔기업패'를 수상했다.

웹젠은 경기 사랑의열매로부터 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천과 기부문화 확산 기여 공로를 인정받아 ESG나눔기업패를 받았다고 26일 밝혔다. 웹젠은 지난 2023년 이후 4년 연속 수상하며 지역사회 연계 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

웹젠이 청소년 교육 격차 해소 및 건전한 게임 문화 조성 기여를 공로로 '2026 ESG나눔기업패'를 수상했다. [사진=웹젠]

대표 프로그램인 '청소년 코딩 공작소 with 웹젠'은 성남시청소년청년재단과 함께 2017년부터 운영 중인 사회공헌 사업이다. 초등학생에게 교과 연계 코딩 교육을 제공하고, 고등학생 코딩 동아리를 대상으로 ICT 발명품 경연대회도 진행한다.

웹젠은 게임 및 미디어 과의존 문제를 겪는 초등학생을 위한 '게임 과몰입 예방 프로그램'도 운영하고 있다. 지난해부터는 가족 단위 심화 프로그램을 신설해 학부모 참여를 확대했으며, 올해는 부모와 자녀 간 갈등 예방과 관계 회복 교육 비중을 높였다.

웹젠은 올해 사회공헌 사업 운영을 위한 기부금을 경기 사랑의열매에 전달했으며, 해당 기부금은 성남시청소년청년재단 협력 사업에 활용될 예정이다.

syu@newspim.com