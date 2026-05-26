현대차, 2학기 '미래모빌리티학교' 모집…자율주행·로보틱스 배운다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차가 2026년 2학기 '미래모빌리티학교' 참가 학교를 모집한다고 26일 밝혔다. 모집 기간은 26일부터 6월 19일까지며 전국 초등학교와 중학교가 대상이다.

현대자동차 '미래모빌리티학교' 교구재. [사진=현대차그룹]

이 프로그램은 현대자동차와 교육부가 함께 개발한 학생 주도 활동형 교육으로, 자율주행과 로보틱스 등 첨단 기술을 배우며 미래 모빌리티 산업 인재를 양성한다.

2016년 시작 이후 국내외 3070개 학교에서 운영돼 약 12만5000명의 학생이 참여했다.

프로그램의 특징은 실습 중심이다. 자율주행 모빌리티 키트와 모빌리티 업사이클링 키트 등 교구재를 제공해 학생들이 직접 만들고 체험하도록 구성했다. 초등학교 4~6학년 대상 초등 프로그램과 중학생 대상 정규·단기 프로그램으로 나뉜다.

2026년 2학기 초등 프로그램은 '미래 모빌리티가 만드는 지속가능한 미래 라이프'를, 중등 정규 프로그램은 '모빌리티와 함께하는 미래 라이프스타일'을, 중등 단기 프로그램은 '스마트 모빌리티 중심으로의 진화'를 주제로 진행된다.

2025년 2학기부터 신규 도입된 초등용 '넥쏘 자율주행 모빌리티 키트'는 자율주행 센서 원리를 이해하고 주행 중 장애물 감지 오류와 제어 문제를 해결하는 활동을 통해 공학적 사고력을 높인다.

참여를 희망하는 학교는 네이버 '미래모빌리티학교' 카페에서 신청할 수 있다.

chanw@newspim.com