[탱크데이 파문] 정용진 회장, '스벅 사태' 직접 사과…세 차례 머리 숙였다

정 회장, 26일 대국민 사과문 발표...회장 취임 이후 첫 대면 사과

4분 간 사과문 낭독 후 퇴장...세 차례 머리 숙이며 재차 사죄 뜻 전해

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아 '5·18 탱크데이' 논란과 관련해 직접 공식 석상에서 사과했다.

정 회장은 기자간담회장에 입장한 직후 약 4분간 진행된 사과문 발표 과정에서 세 차례 고개를 숙이며 거듭 사죄의 뜻을 밝혔다. 지난 2024년 정 회장이 회장 취임 이후 공개 석상에서 대국민 메시지를 발표한 것은 이번이 처음이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스에서 스타벅스코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해 대국민 사과를 하고 있다. mironj19@newspim.com

정 회장은 26일 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 긴급 기자간담회를 열고 "저는 오늘 여러분 앞에 무겁고 죄송한 마음으로 이 자리에 섰다. 먼저 이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 국민 여러분께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"고 공식 사과했다.

정 회장의 이번 대면 사과는 지난 18일 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 맞춰 '책상에 탁!', '5.18 탱크데이' 등의 문구를 사용해 논란을 일으킨 지 8일 만에 이뤄졌다. 이번 논란은 스타벅스코리아가 텀블러 프로모션 과정에서 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 표현을 사용한 사실이 알려지며 촉발됐다. 5·18 민주화운동 기념 기간과 맞물리며 정치·역사 인식 부재 논란으로 확산했고, 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 불매 움직임까지 번졌다.

정 회장은 이번 조사 결과 발표가 늦어진 이유에 대해서도 설명했다. 정 회장은 "철저한 진상 규명을 통해 경위를 상세하게 말씀 드리기 위해서였음을 너그러이 이해해주기를 부탁한다"고 밝혔다.

정 회장은 준비된 원고를 직접 읽으며 4분 간 대국민 사과 메시지를 전달했다. 그는 기자간담회장에 입장한 직후와 사과문 발표 도중, 마지막 퇴장 직전까지 총 세 차례 국민 앞에 고개를 숙였다.

정 회장은 "이번 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분들께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들이고 있다"며 "이유가 무엇이든 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다"고 말했다. 이어 "어떠한 변명도 하지 않겠다"며 "이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 스타벅스코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해 대국민 사과문을 발표하고 있다. 2026.05.26 mironj19@newspim.com

정 회장은 스타벅스 현장 직원들에 대한 선처도 호소했다.

그는 "지금도 전국 매장에서 묵묵히 일하고 있는 수많은 스타벅스코리아 파트너들과 현장 직원들이 있다"며 "이른 아침부터 늦은 밤까지 자신의 자리에서 최선을 다하고 있는 성실한 직장인일 뿐이다. 책임은 조직과 저를 포함한 경영진에게 있다. 부디 이분들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다"고 호소했다.

제도 개선에 대한 의지도 표명했다. 정 회장은 "저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고 더 노력하겠다"며 "내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고 사회적 책임 기준도 더욱 높이겠다"고 강조했다.

또 "오늘의 사과를 끝이 아닌 시작으로 삼겠다"며 "말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다"고 말했다.

이날 정 회장의 간담회는 별도 질의응답 없이 오전 9시 4분께 종료됐다. 정 회장은 사과문 낭독을 마친 뒤 다시 한번 고개를 숙인 뒤 행사장을 떠났다.

nrd@newspim.com