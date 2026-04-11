[분양캘린더] 서울 라클라체자이드파인 등 6151가구 분양

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서울 더리치먼드미아 등 견본주택 2곳

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 11일 부동산R114에 따르면 4월 셋째 주에는 전국 9개 단지 총 6151가구(일반분양 3844가구)가 분양을 시작한다. 서울 동작구 노량진동 '라클라체자이드파인', 서울 서초구 잠원동 '오티에르반포', 충남 천안시 업성동 '업성푸르지오레이크시티' 등에서 청약을 진행한다.

GS건설·SK에코플랜트는 서울 동작구 노량진동 일원에 노량진6재정비촉진구역 주택재개발을 통한 '라클라체자이드파인'을 분양한다. 지하 4층~지상 최고 28층, 14개동, 총 1499가구 중 전용면적 59~106㎡, 369가구를 일반분양한다.

지하철 7호선 장승배기역을 도보로 이용할 수 있고, 1·9호선 노량진역도 가까워 강남 및 여의도 주요 업무지구 접근성이 우수하다. 영화초, 영등포중·고교 등 학교가 밀집해 있고 동작도서관, 동작구보건소, 동작구청, 하나로마트 등 생활 인프라도 잘 갖춰져 있다.

견본주택은 서울 강북구 미아동 '더리치먼드미아', 경기 광주시 양벌동 '경기광주역롯데캐슬시그니처(1단지)' 등 2곳이 열릴 예정이다.

롯데건설은 경기 광주시 양벌동 일원에 '경기광주역롯데캐슬시그니처(1단지)'를 분양할 예정이다. 지하 7층~지상 최고 32층, 7개동, 전용면적 59~260㎡, 총 1077가구 규모다. 경강선 경기광주역을 도보로 이용할 수 있고, 향후 GTX-D(계획)와 수서광주선('30년 예정) 개통 시 서울 접근성이 개선될 전망이다.

특히 경기광주역을 중심으로 역세권 복합개발이 추진 중으로 사업 완공 시 주거 환경이 향상될 것으로 기대된다. 광주시G스타디움, 광주종합운동장, 광주시민체육관, 광주시워터파크 등 기반시설이 밀집해 있고, 민간공원조성 특례사업을 통해 조성되는 쌍령공원 내 위치한 단지로 주거환경이 쾌적하다.

dosong@newspim.com