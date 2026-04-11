이원택 "가장 강력한 전북 만들겠다…도민과 함께 반드시 승리"

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"도민의 삶을 실질적으로 개선하는 체감형 변화를 만들겠다"

"전북을 세계가 주목하는 미래산업 중심지로 도약시키겠다"

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보는 11일 "도민과 함께 반드시 승리해 가장 강력한 전북을 만들겠다"고 밝혔다.

이 후보는 전날 더불어민주당 후보 선출 직후 발표한 입장문에서 "위대한 180만 전북도민과 당원 동지 여러분께 깊이 감사드린다"며 "뜨거운 지지와 성원을 침체된 전북을 다시 일으켜 세우라는 도민의 명령으로 무겁게 받아들인다"고 말했다.

이원택 더불어민주당 전북자치도지사 후보[사진=뉴스핌DB] 2026.04.11 lbs0964@newspim.com

이어 "치열했던 경선 과정의 상처와 열정을 모두 품고 오직 전북 발전을 위해 힘을 하나로 모아 나아가겠다"며 당내 결속을 강조했다.

그는 그간 지역을 순회하며 들은 민심을 전하며 "도민들께서 '더 이상 홀대받지 않는 당당한 전북을 만들어 달라'는 호소를 가장 많이 하셨다"고 말했다.

이 후보는 향후 비전에 대해 "도민의 삶을 실질적으로 개선하는 체감형 변화를 만들고, 전북을 세계가 주목하는 미래산업 중심지로 도약시키겠다"고 강조했다. 이어 "도민의 선택이 있어야만 이 비전이 완성될 수 있다"고 지지를 호소했다.

남은 선거 기간과 관련 "도민의 삶을 풍요롭게 하고 청년의 미래를 여는 청사진을 가지고 더 깊이 소통하겠다"며 현장 중심 행보를 이어가겠다고 밝혔다.

또한 이번 선거의 의미에 대해 "대한민국과 전북의 운명을 가를 중대한 분수령"이라며 "위기에 빠진 국가를 정상화하고 무너진 전북 경제를 살려 도민의 긍지를 되찾는 계기가 될 것"이라고 규정했다.

특히 "더불어민주당의 심장인 전북에서부터 승리의 바람을 일으켜 달라"며 지지층 결집을 호소했다.

이 후보는 "전북의 자존심을 바로 세우고 위기를 기회로 바꾸는 선봉장이 되겠다"며 "도민과 함께 '가장 강력한 전북'을 완성하겠다"고 거듭 강조했다.

끝으로 "다가오는 본선에서 압승으로 보답하겠다"며 "더 낮은 자세로, 더 치열하게 뛰는 일꾼이 되겠다"고 말했다.

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