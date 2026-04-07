[AI 사건 리포트] 광주서 초등학생 유인·유괴 시도 60대 검거

AI 핵심 요약beta
- 서울 동부간선도로에서 7일 승용차 화재로 50대 남성 사망했다.
- 이천 무대장치 업체에서 철제 구조물에 60대 작업자 깔려 숨졌다.
- 광주서 초등학생 유인 시도 60대 검거하고 성신여대생 10명 레커 시위로 송치했다.
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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 7일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
서울 동부간선도로 차량 화재 사망
서울 동부간선도로 군자교 인근에서 승용차에 불이 나 50대 남성이 숨진 채 발견됐습니다. 소방당국은 신고를 받고 출동해 약 20분 만에 화재를 진압했으며, 경찰은 정확한 화재 원인과 사망 경위를 조사하고 있습니다.
경기 이천 무대장치 업체 60대 작업자 사망
경기 이천시 부발읍의 한 무대장치 제작업체에서 약 360kg짜리 철제 구조물이 60대 작업자를 덮쳐 숨지는 산업재해가 발생했습니다. 경찰은 이 사업장이 중대재해처벌법 적용 대상인 점을 확인하고, 사고 원인과 안전수칙 준수 여부를 중대재해수사팀에 이관해 수사하고 있습니다.
광주서 초등학생 유인·유괴 시도 60대 남성 검거
광주 서부경찰서는 초등학생에게 "집에 데려다주겠다"고 접근해 유괴를 시도한 혐의(미성년자 유인·약취 미수)로 60대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있습니다. 경찰은 주변 탐문과 동선 추적을 통해 같은 날 오후 7시 25분께 사건 현장 인근에서 A씨를 검거했으며, A씨는 "장난으로 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.
'남학생 입학 반대' 레커 시위 성신여대생 10명 검찰 송치
서울 성북경찰서는 남학생 국제학부 입학에 반대하며 교내 건물 등에 레커칠 시위를 벌인 성신여대 학생 10명을 공동재물손괴, 공동건조물침입 혐의 등으로 검찰에 송치했습니다. 학교 측이 고소한 13명 중 나머지 3명은 증거 불충분으로 불송치됐으며, 경찰은 피의자들이 진술거부권과 비대면 조사 문제를 제기한 부분도 수사 과정에서 검토했다고 밝혔습니다.
60대 동거인 차량 훔쳐 달아난 20대 긴급체포
광주 남부경찰서는 함께 살던 60대 동거인이 잠든 사이 차량을 몰래 몰고 나가 훔친 혐의(절도)로 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있습니다. 경찰은 A씨가 지난 4일 밤 동거인의 차량을 무단으로 가져간 뒤 다른 지역까지 운전한 것으로 보고, 정확한 이동 경로와 추가 범행 여부를 조사하고 있습니다.
편의점 강도 미수 20대 구속 송치
한 20대 남성이 대낮에 편의점에서 흉기로 직원에게 위협을 가해 돈을 빼앗으려다 도주했다가 특수강도 미수 혐의로 구속돼 검찰에 넘겨졌습니다. 경찰은 지자체와 공조해 주변 CCTV 분석과 차량 추적 등을 통해 피의자를 검거했으며, 여죄 여부를 추가로 조사하고 있습니다.
하교 초등생 폭행한 40대, 아동학대 입건
경기 용인서부경찰서는 하교하던 초등학생을 발로 걷어찬 혐의(아동복지법상 아동학대)로 40대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있습니다. 경찰은 사건 경위와 함께 A씨와 피해 아동 간 관계, 추가 학대 정황 등을 확인하고 있으며, 아동 보호전문기관과 협의해 피해 아동에 대한 보호 조치를 검토하고 있습니다.
ace@newspim.com